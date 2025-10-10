#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Право

Приглашение иностранцев в РК и выдача виз: изменения с 2026 года

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 15:13 Фото: freepik
Совместным приказом МИД и МВД внесены изменения в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в РК, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлено, что с 1 января 2026 года за оформление документов о приглашении и выдачу визы, в том числе за восстановление и продление срока ее действия, взимается консульский сбор или государственная пошлина. Консульский сбор или государственная пошлина за оформление документов о приглашении и оформление визы не взимается в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Уточняется, что лицам, находящимся в Казахстане, из стран, с которыми имеются международные договоры о безвизовом порядке въезда и обратившимся в органы внутренних дел для получения разрешения на постоянное проживание в РК, выдается виза категории "В8" и "В9" на период, необходимый для рассмотрения ходатайства, но не более чем на 90 календарных дней. Виза выдается один раз за 12 последовательных календарных месяцев со дня последней подачи заявления.

Лицам, работающим удаленно и имеющим постоянный доход из иностранных источников, выдается многократная виза до одного года.

Виза выдается загранучреждениями РК на основании приглашения при наличии:

  • банковской выписки за прошедшие 6 месяцев, подтверждающей стабильный ежемесячный доход свыше 3000 долларов;
  • налоговой декларации, выданной компетентным органом страны гражданской принадлежности;
  • документа, подтверждающего отсутствие судимости, выданного уполномоченным органом страны гражданства или постоянного места жительства;
  • медицинской страховки, покрывающей запрашиваемый срок действия визы.

С 1 января 2026 года также вводятся в действие пункты:

  • За оказание государственной услуги "Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз РК" взимается государственная пошлина, которая составляет 0,5 МРП (1966 тенге в 2025 году) за каждого приглашаемого.

Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи заявления на получение госуслуги через Государственную корпорацию оплата осуществляется через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП) или банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

От уплаты государственной пошлины освобождаются принимающие лица, ходатайствующие о согласовании приглашений по выдаче виз РК:

  • члены иностранных официальных делегаций и сопровождающие их лица, прибывающие в РК;
  • прибывающие в РК по приглашению Администрации Президента РК, правительства РК, Парламента РК, Конституционного суда РК, Верховного суда РК, Центральной избирательной комиссии РК, Аппарата правительства РК, государственных органов, акиматов областей, городов республиканского значения и столицы;
  • иностранцы, направляющиеся в Казахстан с гуманитарной помощью, согласованной с заинтересованными государственными органами РК;
  • иностранные инвесторы;
  • этнические казахи;
  • дети до 16 лет на основе принципа взаимности.

За оказание госуслуги "Выдача, восстановление или продление на территории РК иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из РК и въезда в РК взимается государственная пошлина, которая составляет:

за выдачу, восстановление или продление на территории РК иностранцам и лицам без гражданства визы на право:

  • выезда из РК – 0,5 МРП (1966 тенге);
  • въезда в РК и выезда из РК – 7 МРП (27 524 тенге);
  • многократного въезда в РК и выезда из РК – 30 МРП (117 960 тенге).

Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

От уплаты государственной пошлины освобождаются:

  • члены иностранных официальных делегаций и сопровождающие их лица, прибывающие в РК;
  • прибывающие в РК по приглашению Администрации Президента РК, Правительства РК, Парламента РК, Конституционного суда РК, Верховного суда РК, Центральной избирательной комиссии РК, Аппарата Правительства РК, государственных органов, акиматов областей, городов республиканского значения и столицы;
  • иностранцы, направляющиеся в РК с гуманитарной помощью, согласованной с заинтересованными государственными органами РК;
  • этнические казахи;
  • дети до 16 лет на основе принципа взаимности;
  • бывшие граждане РК, постоянно проживающие за границей и направляющиеся в РК на похороны близких родственников;
  • иностранные инвесторы.

Государственная пошлина также не взимается за выдачу повторных виз взамен первичных виз, содержащих ошибки, допущенные должностными сотрудниками услугодателя.

Поправки вводятся в действие с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Выдача виз иностранцам: внесены изменения
14:06, 05 мая 2025
Выдача виз иностранцам: внесены изменения
В Казахстане обновили правила оформления виз и приглашений для иностранцев
12:39, 07 ноября 2024
В Казахстане обновили правила оформления виз и приглашений для иностранцев
В Казахстане введут новые виды виз для иностранцев
12:17, 04 октября 2024
В Казахстане введут новые виды виз для иностранцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: