Приглашение иностранцев в РК и выдача виз: изменения с 2026 года

Совместным приказом МИД и МВД внесены изменения в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в РК, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлено, что с 1 января 2026 года за оформление документов о приглашении и выдачу визы, в том числе за восстановление и продление срока ее действия, взимается консульский сбор или государственная пошлина. Консульский сбор или государственная пошлина за оформление документов о приглашении и оформление визы не взимается в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Уточняется, что лицам, находящимся в Казахстане, из стран, с которыми имеются международные договоры о безвизовом порядке въезда и обратившимся в органы внутренних дел для получения разрешения на постоянное проживание в РК, выдается виза категории "В8" и "В9" на период, необходимый для рассмотрения ходатайства, но не более чем на 90 календарных дней. Виза выдается один раз за 12 последовательных календарных месяцев со дня последней подачи заявления.

Лицам, работающим удаленно и имеющим постоянный доход из иностранных источников, выдается многократная виза до одного года.

Виза выдается загранучреждениями РК на основании приглашения при наличии:

банковской выписки за прошедшие 6 месяцев, подтверждающей стабильный ежемесячный доход свыше 3000 долларов ;

; налоговой декларации, выданной компетентным органом страны гражданской принадлежности;

документа, подтверждающего отсутствие судимости, выданного уполномоченным органом страны гражданства или постоянного места жительства;

медицинской страховки, покрывающей запрашиваемый срок действия визы.

С 1 января 2026 года также вводятся в действие пункты:

За оказание государственной услуги "Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз РК" взимается государственная пошлина, которая составляет 0,5 МРП (1966 тенге в 2025 году) за каждого приглашаемого.

Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи заявления на получение госуслуги через Государственную корпорацию оплата осуществляется через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП) или банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

От уплаты государственной пошлины освобождаются принимающие лица, ходатайствующие о согласовании приглашений по выдаче виз РК:

члены иностранных официальных делегаций и сопровождающие их лица, прибывающие в РК;

прибывающие в РК по приглашению Администрации Президента РК, правительства РК, Парламента РК, Конституционного суда РК, Верховного суда РК, Центральной избирательной комиссии РК, Аппарата правительства РК, государственных органов, акиматов областей, городов республиканского значения и столицы;

иностранцы, направляющиеся в Казахстан с гуманитарной помощью, согласованной с заинтересованными государственными органами РК;

иностранные инвесторы;

этнические казахи;

дети до 16 лет на основе принципа взаимности.

За оказание госуслуги "Выдача, восстановление или продление на территории РК иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из РК и въезда в РК взимается государственная пошлина, которая составляет:

за выдачу, восстановление или продление на территории РК иностранцам и лицам без гражданства визы на право:

выезда из РК – 0,5 МРП (1966 тенге) ;

; въезда в РК и выезда из РК – 7 МРП (27 524 тенге) ;

; многократного въезда в РК и выезда из РК – 30 МРП (117 960 тенге).

Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

От уплаты государственной пошлины освобождаются:

члены иностранных официальных делегаций и сопровождающие их лица, прибывающие в РК;

прибывающие в РК по приглашению Администрации Президента РК, Правительства РК, Парламента РК, Конституционного суда РК, Верховного суда РК, Центральной избирательной комиссии РК, Аппарата Правительства РК, государственных органов, акиматов областей, городов республиканского значения и столицы;

иностранцы, направляющиеся в РК с гуманитарной помощью, согласованной с заинтересованными государственными органами РК;

этнические казахи;

дети до 16 лет на основе принципа взаимности;

бывшие граждане РК, постоянно проживающие за границей и направляющиеся в РК на похороны близких родственников;

иностранные инвесторы.

Государственная пошлина также не взимается за выдачу повторных виз взамен первичных виз, содержащих ошибки, допущенные должностными сотрудниками услугодателя.

Поправки вводятся в действие с 1 января 2026 года.