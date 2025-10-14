#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Право

Утверждены новые формы уведомлений и решений органов госдоходов

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 10:23 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 6 октября 2025 года утвердил формы решений органа государственных доходов по вопросам сопоставительного контроля выписки электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  • форма уведомления о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
  • форма решения о признании уведомления о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг неисполненным;
  • форма решения о приостановлении выписки электронных счетов-фактур;
  • форма решения об отмене приостановления выписки электронных счетов-фактур;
  • форма извещения о совершении взаиморасчетов с налогоплательщиком, не исполнившим уведомление о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
  • форма извещения о совершении взаиморасчетов с налогоплательщиком, уведомление о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг, которое признано неисполненным.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом ранее действовавшие приказы и формы утрачивают силу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Биометрическая идентификация: утверждены правила ее использования органами госдоходов
11:55, 08 октября 2025
Биометрическая идентификация: утверждены правила ее использования органами госдоходов
Утверждены коды органов государственных доходов
09:42, 30 сентября 2025
Утверждены коды органов государственных доходов
Решения об ограничении выписки ЭСФ будут направлять различными способами
09:52, 18 января 2024
Решения об ограничении выписки ЭСФ будут направлять различными способами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: