Утверждены новые формы уведомлений и решений органов госдоходов
Фото: freepik
Министр финансов приказом от 6 октября 2025 года утвердил формы решений органа государственных доходов по вопросам сопоставительного контроля выписки электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены:
- форма уведомления о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
- форма решения о признании уведомления о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг неисполненным;
- форма решения о приостановлении выписки электронных счетов-фактур;
- форма решения об отмене приостановления выписки электронных счетов-фактур;
- форма извещения о совершении взаиморасчетов с налогоплательщиком, не исполнившим уведомление о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
- форма извещения о совершении взаиморасчетов с налогоплательщиком, уведомление о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг, которое признано неисполненным.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
При этом ранее действовавшие приказы и формы утрачивают силу.
