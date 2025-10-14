Утверждены новые формы уведомлений и решений органов госдоходов

Фото: freepik

Министр финансов приказом от 6 октября 2025 года утвердил формы решений органа государственных доходов по вопросам сопоставительного контроля выписки электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены: форма уведомления о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг;

форма решения о признании уведомления о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг неисполненным;

форма решения о приостановлении выписки электронных счетов-фактур;

форма решения об отмене приостановления выписки электронных счетов-фактур;

форма извещения о совершении взаиморасчетов с налогоплательщиком, не исполнившим уведомление о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг;

форма извещения о совершении взаиморасчетов с налогоплательщиком, уведомление о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг, которое признано неисполненным. Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года. При этом ранее действовавшие приказы и формы утрачивают силу.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: