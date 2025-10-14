Трансплантацию органов и тканей разрешат между генетически неблизкими людьми

В Казахстане рассматривается законопроект, значительно меняющий правила трансплантации органов и тканей. Так, вводится понятие гомографт, расширяющее круг доноров и реципиентов от близких родственников до всего человеческого рода. Подробно об этом и других изменениях рассказывает Zakon.kz.

Гомографт – так называется трансплантируемый материал, будь то почка, клапан сердца, роговица глаза или иное. Однако с одним важным уточнением: он может быть пересажен не только генетически близкому человеку с тканевой совместимостью, но любому представителю Homo sapiens.

До сих пор такого понятия в медицинском праве Казахстана (в частности, в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения") не было. Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения" это исправляет. Наряду с множеством других поправок документ содержит дополнение в виде пп. 299) в статью 1 Кодекса:

"Гомографт (аллографт) – ткани, соединительно-тканные комплексы, органы в целом, трансплантируемые реципиенту от донора того же биологического вида".

Законопроект поступил на рассмотрение в Мажилис. Задач у документа много, сегодня подробно остановимся на одной из них – развитии трансплантации. И сделаем это следующим образом.

Изначально в этой сфере предполагались кардинальные изменения, и об этих планах мы расскажем. Но в ходе работы над документом от некоторых революционных перемен (при этом совпадающих с мировой практикой) отказались. Однако кое-что важное из предложений разработчика (Минздрава) в законопроекте все же оставили.

Гомографт спасает жизнь и меняет законодательство

Начнем с важнейшего изменения, которое сохранили (пока, во всяком случае) и которое переворачивает существующие правила. В пункте 1 статьи 210 действующей редакции Кодекса сформулировано:

"Прижизненным донором органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) может быть человек в возрасте восемнадцати лет и старше, дееспособный, находящийся с реципиентом в генетической связи и (или) имеющий с ним тканевую совместимость, выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации".

К этой формулировке мы еще не раз будем возвращаться. Прямо сейчас обращаем внимание на слова "генетическая связь" и "тканевая совместимость". Остальные условия – скажем так, юридические, а это – биологические. Т.е. до сих прижизненное донорство в РК предполагалось между близкими, а не посторонними людьми.

Так вот, этот круг предлагается расширить – в определенных случаях – до всего человеческого вида. А именно, в статью 210 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" предложено добавить пункт 5 следующего содержания.

"Изготовление гомографта и (аллографта) из органа (части органа) и (или) тканей (части ткани), подвергшихся замене, может быть проведено от дееспособного человека в возрасте восемнадцати лет и старше, выразившего письменное информированное согласие, а также от посмертного донора, не оставившего при жизни отказа на изъятие органа (часть органа) и (или) ткани (части ткани) для дальнейшей трансплантации, при наличии согласия супруга (супруги), а при его (ее) отсутствии – одного из близких родственников лица на изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации".

Как видим, ни слова о биологических условиях. Почему? Дело с том, что, если ткань или орган (например, почка) пересаживается не как есть, а из них изготавливают тот самый пресловутый гомографт, то после такой обработки определить тканевую совместимость невозможно. А значит, и условие генетической идентичности теряет смысл. В некоторых случаях, как говорят разработчики (по определению, разбирающиеся в биологии), происходит вообще денатурация белка...

И это, конечно, принципиальное изменение в законодательстве в связи с научно-техническим прогрессом, в частности, в медицине. Уточним, это еще не факт, законопроект обсуждается в Мажилисе, тем не менее.

Остался в законопроекте и другой важный момент. По действующим правилам, специальная Этическая комиссия устанавливает генетическую связь между реципиентом и донором (пункт 4 статьи 210 Кодекса). Это необходимо, поскольку является важным условием для разрешения трансплантации (смотри процитированный выше пункт 1 статьи 210 Кодекса).



Хотя и обходимым условием: поскольку разрешает пересадку при тканевой совместимости донора и реципиента, даже если они генетически между собой не связаны. Однако по факту общая генетика упрощает получение разрешения.

Но не всегда даже близкие люди близки именно генетически. Например, в случае усыновления ребенка. Поэтому вместо генетической связи предлагается как условие факт родственной связи. Ведь усыновленный ребенок - это родственник, как и его потомки. Тем самым усиливается значение социальных отношений. Однако наличие тканевой совместимости при этом остается неизменным требованием (иначе донорство бесперспективно, но не в случае изготовления гомографта, как опять же выше говорилось).

И Этическая комиссия будет заниматься не генетическим исследованиями, а выявлять возможную фальсификацию документов, устанавливающих родственные связи (что, конечно же, больше соответствует названию комиссии).

Стволовые клетки и презумпция согласия

А вот другой прорыв пока точно не состоялся.

Из выше процитированного определения, кто может быть прижизненным донором, следует, что нельзя изымать ткани и органы у несовершеннолетних и недееспособных, что, кстати, конкретно подчеркнуто ещё раз в пп. 4) пункта 4 статьи 209 Кодекса.



Но есть проблема. Таким образом, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (из крови или костного мозга) детей в Казахстане запрещена.

Между тем в мировой практике самым лучшим донором гемопоэтических стволовых клеток признаны гистосовместимые доноры – родные братья и сестры. Сиблинги – как сейчас принято называть, т.е. без акцентирования на половой принадлежности. И эти самые сиблинги желательно должны быть несовершеннолетними – ещё один медицинский факт. Что прямо противоречит казахстанскому законодательству. И мешает лечению. Цитируем разработчиков:

"В ходе многочисленных исследований доказана безопасность забора гемопоэтических стволовых клеток у донора-ребенка. В Казахстане такая практика запрещена, в результате чего, пациенты вынуждены выезжать за рубеж для проведения данной процедуры".

При этом... "высокая чувствительность основных видов новообразований к противоопухолевой лекарственной терапии дает излечение у 70-80% детей при ранней диагностике злокачественных опухолей. Рак в нашей стране перестанет быть фатальным заболеванием для детей".

В общем, изъятие стволовых клеток у детей предлагалось разрешить. Разумеется, с одновременным соблюдением нескольких условий, как-то: согласие законных представителей, отсутствие другого совместимого донора, реципиент является сиблингом донора, трансплантация призвана сохранить жизнь реципиента.

Разработчики ссылались на то, что "во всем цивилизованном мире этот метод допустим и практикуется", однако от идеи всё-таки было решено отказаться.

Ещё одна несостоявшаяся поправка относилась к посмертным донорам. Из текста закона (пункта 8 статьи 209 Кодекса) планировалось исключить всего два слова, но как же это меняло ситуацию! Вот эта норма:

"Регистрация волеизъявления гражданина РК о согласии или отказе на изъятие у него после смерти органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации в регистре граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани), может быть произведена при непосредственном обращении в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, или на веб-портал "электронного правительства".

Планировалось выбросить слова: "согласии или". Т.е. оставляли регистрацию только отказа от посмертного донорства. Тем самым законодательно устанавливалась презумпция согласия.

Каждый совершеннолетний, дееспособный человек имеет право при жизни выразить свое несогласие с тем, чтобы после смерти трансплантировали его органы и ткани. Но... если он не формализовал свой отказ, обратившись в клинику или через портал, это считалось бы согласием на посмертное изъятие органов и каней для трансплантации.

И согласия супруга (супруги) или близких родственников больше не потребовалось бы. Однако и от этой идеи отказались. Между прочим, предлагается она уже не первый раз.