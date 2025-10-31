Трансплантация органов: внесены изменения в правила

Министр здравоохранения приказом от 23 октября 2025 года внес изменения в правила и условий изъятия, заготовки, хранения, консервации, транспортировки, трансплантации органов или тканей от донора к реципиенту, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2026 года вводятся в действие обновленные пункты правил.

В частности, предусматривается, что изъятие, консервация, хранение, транспортировка и пересадка органов (части органа) осуществляются в государственных медицинских организациях, медицинских организациях, 100% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также в медицинских организациях "Назарбаев университет" при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг трансплантации органов согласно профилю медицинской деятельности (донорские организации и центры трансплантации).

Также требуется наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг трансплантации тканей (части ткани) согласно профилю медицинской деятельности.

Хранение, транспортировка и пересадка консервированной роговичной ткани осуществляются в медицинских организациях независимо от форм собственности при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг трансплантации консервированной роговичной ткани согласно профилю медицинской деятельности.

Изъятие, консервация, хранение, транспортировка и трансплантация гемопоэтических, мезенхимальных стволовых клеток, клеток иммунной системы, лимфоцитов осуществляются в государственных медицинских организациях, медицинских организациях, 100% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также медицинских организациях "Назарбаев Университет" при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг трансплантации клеток согласно профилю медицинской деятельности.

Изъятие, заготовка, хранение, транспортировка и аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток осуществляются в медицинских организациях независимо от форм собственности при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток согласно профилю медицинской деятельности.

Вместе с тем уточняется, что прижизненный донор и потенциальный реципиент направляются в HLA-лабораторию для определения тканевой совместимости органов и тканей, результаты которых передаются в центр трансплантации, направивший для исследований.

При необходимости срочной передачи результатов исследования лечащему врачу используется электронный вариант результатов исследования с соблюдением норм конфиденциальности. Результаты исследований не передаются прижизненному донору или потенциальному реципиенту, а также их родственникам, супругу (супруге).

Приказ вводится с 11 ноября 2025 года.