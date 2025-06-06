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Мир

Почка только от родственника: в Кыргызстане обновили правила трансплантации внутренних органов

операционная, медицина, врачи, хирурги, , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 12:27 Фото: pixabay
В Кыргызстане утвердили положение о проведении трансплантации органов или тканей человека. Теперь донором может быть только кровный родственник, сообщает Zakon.kz.

В документе, опубликованном на сайте Кабмина КР, указано, что прижизненным донором для реципиента могут стать только генетические родственники – мать, отец, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, племянники. Исключения составляет лишь пересадка костного мозга.

Коммерческие сделки, связанные с покупкой внутренних органов, а также любые формы принуждения к донорству уголовно наказуемы.

Пересадку можно делать только в государственных больницах – в Бишкеке и Оше. Сейчас в Кыргызстане разрешено пересаживать почки, часть печени и костный мозг.

В мае 2025 года полицейские Актюбинской области задержали казахстанца, который пытался продать свои внутренние органы за 15 млн тенге.

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Андрей Дюсупов
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