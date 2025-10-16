#АЭС в Казахстане
В Казахстане планируют обследовать безнадзорных животных, перешедших границу из соседних стран

Лошадь, лошади, кони, конь, коневодство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 09:36 Фото: primeminister.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило поправки в некоторые приказы в части сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.

Проектом приказа предусматривается в случае перехода безнадзорных животных через Государственную границу РК на территорию республики их последующий возврат, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также карантинирование таких животных с целью их диагностики и ветеринарных обработок.

Цель документа – обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности и эпизоотического благополучия по особо опасным болезням животных на территории республики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 октября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане продлят запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота
16:21, 02 марта 2023
В Казахстане продлят запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота
Казахстан продлит запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец
14:38, 13 марта 2025
Казахстан продлит запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец
В Казахстане введут квоты на вывоз коров и овец
11:03, 17 марта 2023
В Казахстане введут квоты на вывоз коров и овец
Ошибка в тексте: