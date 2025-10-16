В Казахстане планируют обследовать безнадзорных животных, перешедших границу из соседних стран

Министерство сельского хозяйства подготовило поправки в некоторые приказы в части сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.

Проектом приказа предусматривается в случае перехода безнадзорных животных через Государственную границу РК на территорию республики их последующий возврат, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также карантинирование таких животных с целью их диагностики и ветеринарных обработок.

Цель документа – обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности и эпизоотического благополучия по особо опасным болезням животных на территории республики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 октября.