Интерны возвращаются: когда и как завершится эксперимент в медицинском образовании

После череды реформ в Казахстане возвращаются к доброй старой системе обучения врачей – с полноценной интернатурой, от которой фактически отказались в 2022 году. Соответствующие законодательные поправки по вопросам здравоохранения депутаты сейчас рассматривают в Мажилисе, пишет Zakon.kz.

Из-за внедренной три года назад т.н. программы НИМО (непрерывного интегрированного медицинского образования) казахстанская медицина рисковала остаться без кадров. И прежде имевший место сильный дефицит врачей (подробнее можно узнать, последовав по ссылке) усилился, поскольку выпускники в результате реформы попросту не соответствовали квалификационным требованиям, предъявляем к этой непростой профессии.

Впрочем, это хотя и главная проблема, но не единственная. Есть и другие риски использования программы НИМО, на которые указывают разработчики упомянутых выше и отменяющих ее поправок (это проект закона образца декабря 2024 года, а в Мажилисе рассматривают значительно подредактированный вариант):

недостаток преподавателей с учеными степенями;

теоретизация содержания подготовки врачей из-за сокращения часов клинических дисциплин и практики;

отток иностранных студентов (а это важная финансовая подпитка для вузов) из-за несоответствия программы требованиям властей их стран в этой сфере.

Зачем же было внедрять программу НИМО, чреватую такими рисками? И слово-то какое нашли – интегрированная... Если в двух словах, не просчитали. А вообще, дело было так.

Обучение лечебному делу традиционно занимает более длительный срок, чем другим, немедицинским специальностям. Это связано с необходимостью получения отточенных практических навыков. Как говорится, ошибки врача дорого обходятся людям.

Шесть лет собственно учебы, а затем еще год в интернатуре – и это только минимальная база, чтобы работать, например, в районной поликлинике. Если же хочешь получить научную степень, стать не просто классным доктором, но и ученым доктором, потребуется много больше времени.

Сколько? Согласно Закону РК "Об образовании", принятому в 2007 году, перед абитуриентом, который не только выбрал лечебное дело, но и захотел открыть свое дело, свою клинику, открывался с того самого далекого года следующий путь. Сначала вуз (это 6 лет). Затем:

интернатура – "форма подготовки обучающихся по клиническим специальностям в рамках базового высшего медицинского образования для получения допуска к клинической практике", пп. 28) статьи 1 Закона (1 год);

магистратура – "послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени «магистр», пп. 41-2) статьи 1 Закона (1,5-2 года);

резидентура (раньше была ординатура, а в РФ осталась и сейчас) – "уровень послевузовского медицинского образования, целью которого является приобретение или изменение профессиональной квалификации врача по соответствующей специальности для допуска к самостоятельной клинической практике", пп. 51) статьи 1 Закона (2-4 года).

Теория и практика, затем еще теория и практика (только уровнем выше) – всего, считаем в среднем, 12 (ну, может, 11,5) лет! Чтобы, процитируем закон еще раз, получить "допуск к самостоятельной клинической практике". Т.е не просто принимать людей в учреждении №, а лечить их по эксклюзивным методикам в собственном медцентре (да хотя бы открыть самую скромную, но свою частную практику). К чему, наверное, должен стремиться любой доктор, от Гиппократа до Айболита.

Однако все это очень долго. Тем более не забываем про дефицит врачей... Короче, была поставлена задача сократить срок. Так в 2022 году на свет и появилась вышеупомянутая программа НИМО. Ключевой ее элемент – объединение в единый ансамбль бакалавриата, магистратуры и интернатуры. Ранее они занимали в совокупности восемь с половиной лет, стали – шесть.

Понятно, что тем самым скукожился и объем даваемого материала. Но самое печальное – даже не общее сокращение времени учебы (и, соответственно, знаний). Т.н. магистерский компонент в программе обучения претерпел наименьший ущерб, тогда как сильнее всего пострадала практика. Интернатуру в "интегрированном" курсе усекли в три раза – до 4 месяцев.

Этого абсолютно недостаточно, чтобы такого специалиста допускать до прямого контакта с пациентом, что было очевидно даже авторам реформы. Поэтому выпускникам по программе НИМО присваивалась научная степень магистра и одновременно с ней – парадоксальная квалификация "врач" без права практической деятельности.

В результате дефицит настоящих врачей – которые вправе лечить – стал еще больше. Как говорится, за что боролись... Неудивительно, что спустя всего пару лет, в 2024 году, от реализации программы НИМО было решено отказаться. И вернуть, как раньше, отдельно: бакалавриат, интернатуру, магистрату, резидентуру и докторантуру.

Проблема в том, что историческое решение, принятое на заседании коллегии Минздрава 15 мая 2024 года, остается просто декларацией до тех пор, пока не будут внесены соответствующие поправки в законодательство, а именно в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" – в статьи 220, 221, 222 и 224. Поскольку именно в них были в свое время внесены дополнения и изменения в связи с внедрением программы НИМО.

И до сих пор студентов-медиков готовят по ее, так сказать, лекалам. И будут, повторимся, учить далее, пока не примут новый закон (возвращающий проверенные временем правила), проект которого, как говорилось в начале статьи, рассматривается сейчас в Мажилисе.



