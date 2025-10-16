#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Право

Интерны возвращаются: когда и как завершится эксперимент в медицинском образовании

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 10:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
После череды реформ в Казахстане возвращаются к доброй старой системе обучения врачей – с полноценной интернатурой, от которой фактически отказались в 2022 году. Соответствующие законодательные поправки по вопросам здравоохранения депутаты сейчас рассматривают в Мажилисе, пишет Zakon.kz.

Из-за внедренной три года назад т.н. программы НИМО (непрерывного интегрированного медицинского образования) казахстанская медицина рисковала остаться без кадров. И прежде имевший место сильный дефицит врачей (подробнее можно узнать, последовав по ссылке) усилился, поскольку выпускники в результате реформы попросту не соответствовали квалификационным требованиям, предъявляем к этой непростой профессии.

Впрочем, это хотя и главная проблема, но не единственная. Есть и другие риски использования программы НИМО, на которые указывают разработчики упомянутых выше и отменяющих ее поправок (это проект закона образца декабря 2024 года, а в Мажилисе рассматривают значительно подредактированный вариант):

  • недостаток преподавателей с учеными степенями;
  • теоретизация содержания подготовки врачей из-за сокращения часов клинических дисциплин и практики;
  • отток иностранных студентов (а это важная финансовая подпитка для вузов) из-за несоответствия программы требованиям властей их стран в этой сфере.

Зачем же было внедрять программу НИМО, чреватую такими рисками? И слово-то какое нашли – интегрированная... Если в двух словах, не просчитали. А вообще, дело было так.

Обучение лечебному делу традиционно занимает более длительный срок, чем другим, немедицинским специальностям. Это связано с необходимостью получения отточенных практических навыков. Как говорится, ошибки врача дорого обходятся людям.

Шесть лет собственно учебы, а затем еще год в интернатуре – и это только минимальная база, чтобы работать, например, в районной поликлинике. Если же хочешь получить научную степень, стать не просто классным доктором, но и ученым доктором, потребуется много больше времени.

Сколько? Согласно Закону РК "Об образовании", принятому в 2007 году, перед абитуриентом, который не только выбрал лечебное дело, но и захотел открыть свое дело, свою клинику, открывался с того самого далекого года следующий путь. Сначала вуз (это 6 лет). Затем:

  • интернатура – "форма подготовки обучающихся по клиническим специальностям в рамках базового высшего медицинского образования для получения допуска к клинической практике", пп. 28) статьи 1 Закона (1 год);
  • магистратура – "послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени «магистр», пп. 41-2) статьи 1 Закона (1,5-2 года);
  • резидентура (раньше была ординатура, а в РФ осталась и сейчас) – "уровень послевузовского медицинского образования, целью которого является приобретение или изменение профессиональной квалификации врача по соответствующей специальности для допуска к самостоятельной клинической практике", пп. 51) статьи 1 Закона (2-4 года).

Теория и практика, затем еще теория и практика (только уровнем выше) – всего, считаем в среднем, 12 (ну, может, 11,5) лет! Чтобы, процитируем закон еще раз, получить "допуск к самостоятельной клинической практике". Т.е не просто принимать людей в учреждении №, а лечить их по эксклюзивным методикам в собственном медцентре (да хотя бы открыть самую скромную, но свою частную практику). К чему, наверное, должен стремиться любой доктор, от Гиппократа до Айболита.

Однако все это очень долго. Тем более не забываем про дефицит врачей... Короче, была поставлена задача сократить срок. Так в 2022 году на свет и появилась вышеупомянутая программа НИМО. Ключевой ее элемент – объединение в единый ансамбль бакалавриата, магистратуры и интернатуры. Ранее они занимали в совокупности восемь с половиной лет, стали – шесть.

Понятно, что тем самым скукожился и объем даваемого материала. Но самое печальное – даже не общее сокращение времени учебы (и, соответственно, знаний). Т.н. магистерский компонент в программе обучения претерпел наименьший ущерб, тогда как сильнее всего пострадала практика. Интернатуру в "интегрированном" курсе усекли в три раза – до 4 месяцев.

Этого абсолютно недостаточно, чтобы такого специалиста допускать до прямого контакта с пациентом, что было очевидно даже авторам реформы. Поэтому выпускникам по программе НИМО присваивалась научная степень магистра и одновременно с ней – парадоксальная квалификация "врач" без права практической деятельности.

В результате дефицит настоящих врачей – которые вправе лечить – стал еще больше. Как говорится, за что боролись... Неудивительно, что спустя всего пару лет, в 2024 году, от реализации программы НИМО было решено отказаться. И вернуть, как раньше, отдельно: бакалавриат, интернатуру, магистрату, резидентуру и докторантуру.

Проблема в том, что историческое решение, принятое на заседании коллегии Минздрава 15 мая 2024 года, остается просто декларацией до тех пор, пока не будут внесены соответствующие поправки в законодательство, а именно в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" – в статьи 220, 221, 222 и 224. Поскольку именно в них были в свое время внесены дополнения и изменения в связи с внедрением программы НИМО.

И до сих пор студентов-медиков готовят по ее, так сказать, лекалам. И будут, повторимся, учить далее, пока не примут новый закон (возвращающий проверенные временем правила), проект которого, как говорилось в начале статьи, рассматривается сейчас в Мажилисе.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Губенко
Читайте также
Как изменится оплата медицинских услуг в Казахстане: из ГОБМП в ОСМС и обратно
09:19, 11 июля 2025
Как изменится оплата медицинских услуг в Казахстане: из ГОБМП в ОСМС и обратно
Бесплатная медицина бессильна: медуслуг за счет госбюджета в Казахстане станет еще меньше
12:39, 18 апреля 2025
Бесплатная медицина бессильна: медуслуг за счет госбюджета в Казахстане станет еще меньше
Из состава ООПТ выведут земли населенных пунктов, включенных в них при создании
10:41, 19 апреля 2025
Из состава ООПТ выведут земли населенных пунктов, включенных в них при создании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: