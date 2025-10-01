#АЭС в Казахстане
Право

Создание егерской службы при рыбных хозяйствах: утверждено положение

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:34 Фото: unsplash
Приказом министра сельского хозяйства от 23 сентября 2025 года утверждено Типовое положение о егерской службе субъектов рыбного хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Егерская служба создается в форме структурного подразделения субъектов рыбного хозяйства, осуществляющего функции охраны рыбных ресурсов и других водных животных на закрепленных рыбохозяйственных водоемах или участках.

Положение о егерской службе, а также штатная численность егерской службы утверждаются руководителем субъекта рыбного хозяйства.

Предусматривается, что субъекты рыбного хозяйства в течение 10 календарных дней со дня создания егерской службы или изменения ее состава представляют в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства информацию, содержащую список егерей с указанием фамилии, имени, отчества, номера удостоверения и нагрудного знака егеря.

Согласно закону "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", на егеря возложено:

  • составление протоколов об административных правонарушениях для обязательной последующей передачи их в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства;
  • ношение служебного оружия и специальной одежды со знаками различия;
  • проверка у физических и юридических лиц документов на право рыболовства;
  • изъятие орудий добывания, используемые с нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, незаконно добытой продукции рыболовства, запрещенных видов орудий добывания для обязательной последующей передачи государственному инспектору по охране рыбных ресурсов и других водных животных или сотрудникам органов внутренних дел;
  • остановка транспортных и плавучих средств на территории закрепленного рыбохозяйственного водоема или участка и его береговой полосе при выезде из них.

Кроме того, егерь обеспечивает:

  • охрану животного мира на закрепленных рыбохозяйственных водоемах или участках;
  • пресечение нарушений правил рыболовства, противопожарной безопасности, а также установленных ограничений и запретов на пользование животным миром в зонах покоя и на воспроизводственных участках;
  • прекращение действий физических и юридических лиц, приводящих к гибели животных и нарушению среды их обитания;
  • принятие мер по сохранению среды обитания, условий размножения и мест концентрации объектов животного мира;
  • проведение пропаганды бережного и гуманного отношения к животному миру;
  • принятие мер по оказанию помощи объектам животного мира в случае заболеваний и угрозы гибели при стихийных бедствиях;
  • сохранность аншлагов.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Методику определения платы за пользование видами рыб и других водных животных.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
