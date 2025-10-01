Создание егерской службы при рыбных хозяйствах: утверждено положение
Егерская служба создается в форме структурного подразделения субъектов рыбного хозяйства, осуществляющего функции охраны рыбных ресурсов и других водных животных на закрепленных рыбохозяйственных водоемах или участках.
Положение о егерской службе, а также штатная численность егерской службы утверждаются руководителем субъекта рыбного хозяйства.
Предусматривается, что субъекты рыбного хозяйства в течение 10 календарных дней со дня создания егерской службы или изменения ее состава представляют в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства информацию, содержащую список егерей с указанием фамилии, имени, отчества, номера удостоверения и нагрудного знака егеря.
Согласно закону "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", на егеря возложено:
- составление протоколов об административных правонарушениях для обязательной последующей передачи их в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства;
- ношение служебного оружия и специальной одежды со знаками различия;
- проверка у физических и юридических лиц документов на право рыболовства;
- изъятие орудий добывания, используемые с нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, незаконно добытой продукции рыболовства, запрещенных видов орудий добывания для обязательной последующей передачи государственному инспектору по охране рыбных ресурсов и других водных животных или сотрудникам органов внутренних дел;
- остановка транспортных и плавучих средств на территории закрепленного рыбохозяйственного водоема или участка и его береговой полосе при выезде из них.
Кроме того, егерь обеспечивает:
- охрану животного мира на закрепленных рыбохозяйственных водоемах или участках;
- пресечение нарушений правил рыболовства, противопожарной безопасности, а также установленных ограничений и запретов на пользование животным миром в зонах покоя и на воспроизводственных участках;
- прекращение действий физических и юридических лиц, приводящих к гибели животных и нарушению среды их обитания;
- принятие мер по сохранению среды обитания, условий размножения и мест концентрации объектов животного мира;
- проведение пропаганды бережного и гуманного отношения к животному миру;
- принятие мер по оказанию помощи объектам животного мира в случае заболеваний и угрозы гибели при стихийных бедствиях;
- сохранность аншлагов.
Приказ вводится в действие с 10 октября 2025 года.
