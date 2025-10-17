Сколько сотрудников должны обеспечивать производственный контроль: утверждены нормативы

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 13 октября 2025 года утверждены Нормативы численности должностных лиц служб производственного контроля, сообщает Zakon.kz.

Производственный контроль – мероприятия на опасном производственном объекте, направленные на обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, осуществляемые должностными лицами службы производственного контроля.

Указывается, что опасные производственные объекты по степени риска делятся на субъекты (объекты) с высокой степенью риска и не отнесенные к высокой степени риска.

Общая численность должностных лиц службы производственного контроля (СПК) определяется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, на основании расчета, сформированного с учетом следующих показателей:

количества эксплуатируемых опасных технических устройств и технических устройств;

степени риска субъектов (объектов);

доли износа опасных технических устройств и технических устройств.

Организации, эксплуатирующие менее 51 единицы опасных технических устройств и технических устройств, вне зависимости от степени риска субъекта (объекта) и доли износа, должны обеспечить наличие не менее одного должностного лица СПК из числа инженерно-технических работников.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.