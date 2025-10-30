Перевозка товаров: утвержден порядок действий таможенников при остановке автомобиля

Приказом министра финансов от 23 октября 2025 года утверждены Правила действий должностных лиц органов государственных доходов при остановке автомобильных транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Остановка автомобильного транспортного средства – это преднамеренное прекращение движения автомобильного транспортного средства, в том числе не осуществляющего международные перевозки товаров, вне зоны таможенного контроля, для проведения таможенного контроля в целях проверки соблюдения международных договоров РК, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства республики.

При остановке автомобильного транспортного средства должностное лицо осуществляет следующие действия:

включает нагрудный видеорегистратор (видеожетон);

подает сигнал с помощью громкоговорящего устройства либо жестом руки или жезла в направлении автомобильного транспортного средства с одновременным сигналом свистка, понятные водителю, в том числе не осуществляющим международные перевозки товаров;

после остановки автомобильного транспортного средства подходит к автомобильному транспортному средству, представляется и по требованию водителя предъявляет служебное удостоверение либо идентификационную карту для ознакомления;

разъясняет основание остановки автомобильного транспортного средства и вручает водителю требование об остановке автомобильного транспортного средства, а также уведомляет в устной форме об использовании видеорегистратора (видеожетона).

Регистрация требования об остановке автомобильного транспортного средства осуществляется в специальном журнале регистрации требований об остановке автомобильного транспортного средства, который заводится на календарный год, и пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя (лица, его замещающего) органа государственных доходов и печатью органа государственных доходов.

Кроме того, должностное лицо:

требует в целях проведения таможенного контроля обеспечить проезд автомобильного транспортного средства за пределы проезжей части;

запрашивает у водителя предоставление доступа к автомобильному транспортному средству и находящимся в нем товарам, а также документов на транспортное средство и товары;

проводит проверку автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров, а также документов на них.

В рамках проверки автомобильного транспортного средства должностным лицом в период, не превышающий двух часов с момента остановки автомобильного транспортного средства, осуществляется:

сверка государственного номера автомобильного транспортного средства, идентификационного номера (VIN) автомобильного транспортного средства со сведениями, указанными в регистрационном документе на автомобильное транспортное средство;

таможенный досмотр или таможенный осмотр автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров;

фотосъемка, аудио- и видеозапись с использованием видеорегистратора (видеожетона) и видеокамеры и иных технических средств таможенного контроля;

проверка наличия, целостности и сверка наложенного средства идентификации со сведениями, указанными в транспортных (перевозочных), коммерческих и таможенных документах, и (или) содержащимися в информационной системе органов государственных доходов;

проверка в случае наложения средства идентификации целостности тента грузового отсека автомобильного транспортного средства и соединительного троса;

проверка отсутствия в автомобильном транспортном средстве товаров, запрещенных к ввозу на территорию РК и к вывозу с территории РК в соответствии с международными договорами, актами, составляющими право ЕАЭС, и законодательством республики, а также на предмет действия ограничений в отношении товаров, ввоз на территорию РК или вывоз с территории РК которых ограничен;

проверка таможенных, иных документов или сведений, сопоставление сведений (характеристик) о товаре, находящемся в автомобильном транспортном средстве, со сведениями, указанными в транспортных (перевозочных), коммерческих, разрешительных и таможенных документах на перевозимый товар.

При этом по автомобильному транспортному средству, перемещающемуся в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, также проводится сверка сведений о товаре, указанных в транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документах, со сведениями, заявленными в транзитной декларации и содержащимися в информационных ресурсах органов государственных доходов.

проверка сведений о маркировке товара, подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации, путем их считывания с использованием сведений, имеющихся в информационной системе органа государственных доходов.

Если при проверке автомобильного транспортного средства удалены средства идентификации, должностное лицо осуществляет замену таких средств идентификации или разрешает произвести такую замену водителю с составлением акта об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации либо проставлением отметок об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации на предъявленных транспортных (перевозочных), коммерческих или таможенных документах.

При завершении проверки автомобильного транспортного средства должностным лицом составляется акт об остановке автомобильного транспортного средства в двух экземплярах, один из которых вручается водителю, второй приобщается к материалам.

При выявлении или подтверждении по результатам таможенного контроля признаков нарушения международных договоров РК, таможенного законодательства ЕАЭС, таможенного и иного законодательства республики должностным лицом принимается решение о проведении таможенного досмотра или таможенного осмотра в месте хранения.

Должностное лицо в месте остановки автомобильного транспортного средства составляет и вручает водителю одновременно с актом об остановке АТС, требование о доставке автомобильного транспортного средства.

После вручения документов должностные лица сопровождают доставку водителем автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения.

Указывается, что при отказе водителя выполнить требование о доставке автомобильного транспортного средства либо невыполнении им такого требования автомобильное транспортное средство и находящиеся в нем товары подлежат задержанию.

При этом перевозка (транспортировка) задержанных автомобильных транспортных средств и находящихся в нем товаров в место хранения осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Водителю, а также его уполномоченному представителю, обладающему полномочиями в отношении автомобильного транспортного средства или товаров, присутствующему в месте остановки или хранения автомобильного транспортного средства, должностное лицо вручает копию уведомления о назначении места и времени проведения таможенного досмотра или таможенного осмотра.

Хранение фотоснимков, аудио- и видеозаписей в цифровом формате осуществляется на серверах органов государственных доходов в течение трех лет.

Водитель вправе обжаловать (оспорить) решение, действия (бездействие) органов государственных доходов или их должностных лиц в административном (досудебном) или судебном порядке в соответствии с законодательством республики.

Приказ вводится в действие с 10 ноября 2025 года.