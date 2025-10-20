#АЭС в Казахстане
Право

Учет товаров в рамках трансграничной торговли в странах ЕАЭС: изменения с 2026 года

Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, флаги стран ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 11:43 Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра финансов от 10 октября 2025 года внесены изменения в Инструкцию по организации системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли государств –членов ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что под системой учета в Инструкции следует понимать совокупность учета перемещения товаров, включенных в Перечень, а также товарах, наименование которых включены в Перечень в рамках взаимной трансграничной торговли государств – членов ЕАЭС в виде:

  • учета деклараций по товарам, помещаемым под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
  • учета в качестве товаросопроводительного документа электронных счетов-фактур, подлежащих выписке и регистрации в информационной системе электронных счетов-фактур;
  • учета заявлений, представляемых для заверения соответствующих документов в качестве товаросопроводительного документа, до введения системы обмена между уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС в электронной форме в режиме реального времени;
  • заверение товаросопроводительных документов территориальным органом государственных доходов – до введения системы обмена между уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС в электронной форме в режиме реального времени;
  • обработки информации, содержащейся в системе учета, для передачи в уполномоченные органы других государств – членов ЕАЭС.

Соотнесение сведений о товарах, включенных в Перечень, а также товарах, наименование которых включены в Перечень, вывозимых в другие государства – члены ЕАЭС, с информацией о товарах, осуществляется посредством отражения в электронном счете-фактуре, выписываемого в порядке и по форме, определенном уполномоченным органом с учетом при реализации указанных товаров:

  • признака происхождения товара, указанного в графе 2 раздела G электронного счета-фактуры;
  • регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера декларируемого товара – в случае реализации товара, ввезенного из третьих стран;
  • порядкового номера товара, указанного в строке 32 декларации на товары – в случае реализации товара, ввезенного из третьих стран;
  • номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, – в случае реализации товара, ранее ввезенного на территорию РК из государств – членов ЕАЭС;
  • порядкового номера товара, указанного в графе 1 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, – в случае реализации товара, ранее ввезенного на территорию РК из государств – членов ЕАЭС;
  • регистрационного номера сертификата происхождения товара форма СТ-1 или CT-KZ – в случае реализации произведенного в РК товара;
  • буквенного кода государства – члена ЕАЭС, на территорию которого вывозится товар;
  • пункта назначения – в случае вывоза товара на территорию государств – членов ЕАЭС;
  • наименования товара;
  • кода ТН ВЭД ЕАЭС;
  • количества (объема) товара с указанием единицы измерения количества (объема).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
