Население жалуется на частных судебных исполнителей – государство обещает контроль

Частные судебные исполнители должны будут пройти повторную аттестацию, чтобы подтвердить полученную когда-то лицензию, пишет Zakon.kz. Слишком много жалоб поступает на ЧСИ: только за 2024 год – 86 тысяч обращений. Поправки, которые сейчас рассматриваются, – реакция государства на ситуацию.

Профессиональные и этические качества частных судебных исполнителей стали предметом обсуждения с самого момента появления института ЧСИ, когда был принят действующий закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" – в 2010 году.

Как пишут в обосновании авторы многочисленных поправок в данный документ:

"От граждан поступают жалобы на несоблюдение ЧСИ этики, нарушение норм законодательства об исполнительном производстве. В ходе рассмотрения доводы находят свое подтверждение. В этой связи будет проводиться внеочередная аттестация, которая покажет профессиональный уровень частного судебного исполнителя".

Если говорить конкретнее, в Закон РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" предлагают внести новую статью 141-2 "Аттестация частного судебного исполнителя".

Сейчас (и ранее) претенденты на занятие деятельностью частного судебного исполнителя также проходят аттестацию – в соответствии со статей 141-1 Закона. Но в новой (будущей) норме речь идет о повторной аттестации:

"Аттестация частного судебного исполнителя проводится по решению уполномоченного органа в случаях неоднократного нарушения законодательства РК и требований Кодекса профессиональной чести частных судебных исполнителей при совершении исполнительных действий. Непрохождение повторной аттестации является основанием для прекращения действия лицензии частного судебного исполнителя".

К тому же подготовка ЧСИ к аттестации станет дополнительным инструментом в повышении их квалификации – за счет повторного изучения установленных требований.

В общем, институт ЧСИ ждут непростые испытания. Какие же именно претензии предъявляются к частным судебным исполнителям (не ко всем, конечно, но и не к единицам – так что тенденция, однако)? И что еще намерены поменять – разумеется, в отношении тех, кого не отсеют в ходе повторной аттестации?

По действующим нормам (статья 143 Закона) заключение по итогам плановой и внеплановой проверки носит лишь рекомендательный характер. Т.е. за неисполнение заключения нет ответственности ЧСИ, что приводит к игнорированию ими требований по устранению нарушений.

Авторы поправок предлагают ввести такую ответственность в виде приостановления лицензии:

"В случае оставления частным судебным исполнителем без рассмотрения представления территориального органа об устранении нарушений законности либо непринятие мер к устранению указанных в нем нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на представление". Предлагаемый новый пп. 8) в пункт 2 статьи 143 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"

Другой момент. В соответствии со статьей 122 Закона ЧСИ открывает в банке текущий счет, предназначенный для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей. Зачастую отсутствие возможности контроля со стороны уполномоченного органа приводит к нарушению прав граждан на своевременное перечисление им денежных средств.

Контроля же нет из-за вышеупомянутого рекомендательного характера заключения уполномоченного органа. Нынешними поправками предлагается вменить в обязанность ЧСИ:

"Предоставлять по запросу территориального органа либо региональной палаты частных судебных исполнителей... выписку об остатке и движении денег по текущему счету, предназначенному для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, а также предоставлять пояснения по ней". Предлагаемый новый пп. 5-3) в пункт 1 статьи 148 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства" внесен в Мажилис и в соответствии с проектом повестки ближайшего пленарного заседания (22 октября 2025 года) будет принят в работу.