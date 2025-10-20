#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Право

Население жалуется на частных судебных исполнителей – государство обещает контроль

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 17:35 Фото: Zakon.kz
Частные судебные исполнители должны будут пройти повторную аттестацию, чтобы подтвердить полученную когда-то лицензию, пишет Zakon.kz. Слишком много жалоб поступает на ЧСИ: только за 2024 год – 86 тысяч обращений. Поправки, которые сейчас рассматриваются, – реакция государства на ситуацию.

Профессиональные и этические качества частных судебных исполнителей стали предметом обсуждения с самого момента появления института ЧСИ, когда был принят действующий закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" – в 2010 году.

Как пишут в обосновании авторы многочисленных поправок в данный документ:

"От граждан поступают жалобы на несоблюдение ЧСИ этики, нарушение норм законодательства об исполнительном производстве. В ходе рассмотрения доводы находят свое подтверждение. В этой связи будет проводиться внеочередная аттестация, которая покажет профессиональный уровень частного судебного исполнителя".

Если говорить конкретнее, в Закон РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" предлагают внести новую статью 141-2 "Аттестация частного судебного исполнителя".

Сейчас (и ранее) претенденты на занятие деятельностью частного судебного исполнителя также проходят аттестацию – в соответствии со статей 141-1 Закона. Но в новой (будущей) норме речь идет о повторной аттестации:

"Аттестация частного судебного исполнителя проводится по решению уполномоченного органа в случаях неоднократного нарушения законодательства РК и требований Кодекса профессиональной чести частных судебных исполнителей при совершении исполнительных действий. Непрохождение повторной аттестации является основанием для прекращения действия лицензии частного судебного исполнителя".

К тому же подготовка ЧСИ к аттестации станет дополнительным инструментом в повышении их квалификации – за счет повторного изучения установленных требований.

В общем, институт ЧСИ ждут непростые испытания. Какие же именно претензии предъявляются к частным судебным исполнителям (не ко всем, конечно, но и не к единицам – так что тенденция, однако)? И что еще намерены поменять – разумеется, в отношении тех, кого не отсеют в ходе повторной аттестации?

По действующим нормам (статья 143 Закона) заключение по итогам плановой и внеплановой проверки носит лишь рекомендательный характер. Т.е. за неисполнение заключения нет ответственности ЧСИ, что приводит к игнорированию ими требований по устранению нарушений.

Авторы поправок предлагают ввести такую ответственность в виде приостановления лицензии:

"В случае оставления частным судебным исполнителем без рассмотрения представления территориального органа об устранении нарушений законности либо непринятие мер к устранению указанных в нем нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на представление". Предлагаемый новый пп. 8) в пункт 2 статьи 143 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"

Другой момент. В соответствии со статьей 122 Закона ЧСИ открывает в банке текущий счет, предназначенный для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей. Зачастую отсутствие возможности контроля со стороны уполномоченного органа приводит к нарушению прав граждан на своевременное перечисление им денежных средств.

Контроля же нет из-за вышеупомянутого рекомендательного характера заключения уполномоченного органа. Нынешними поправками предлагается вменить в обязанность ЧСИ:

"Предоставлять по запросу территориального органа либо региональной палаты частных судебных исполнителей... выписку об остатке и движении денег по текущему счету, предназначенному для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, а также предоставлять пояснения по ней".Предлагаемый новый пп. 5-3) в пункт 1 статьи 148 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства" внесен в Мажилис и в соответствии с проектом повестки ближайшего пленарного заседания (22 октября 2025 года) будет принят в работу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Губенко
Читайте также
С частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге: не доделал работу
09:20, 15 ноября 2024
С частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге: не доделал работу
Более миллиарда тенге украли частные судебные исполнители
09:38, 02 декабря 2022
Более миллиарда тенге украли частные судебные исполнители
О "не чистых на руку" сотрудниках рассказал глава Палаты частных судебных исполнителей
12:06, 19 апреля 2024
О "не чистых на руку" сотрудниках рассказал глава Палаты частных судебных исполнителей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: