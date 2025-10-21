Правительство расширило перечень товаров с минимальным уровенем цен
Постановлением правительства РК от 16 октября 2025 года внесены изменения в перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень изложен в новой редакции, он состоит из 36 различных видов товаров, в том числе:
- Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объема % или более;
- спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac);
- водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах емкостью 2 литра или менее;
- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 объема %, в сосудах емкостью более 2 литров;
- яйца птиц, в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus);
- мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;
- пшеница твердая, прочая;
- пшеница прочая;
- прочие подсолнечные масла или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;
- дрожжи активные пекарные, сухие;
- дрожжи активные пекарные, прочие;
Добавлено:
- прочие плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.%;
- творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий;
- картофель свежий или охлажденный, прочий;
- капуста белокочанная свежая или охлажденная;
- морковь свежая или охлажденная;
- яблоки, прочие с 1 августа по 30 ноября;
- яблоки, прочие с 1 декабря по 31 декабря;
- прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые;
- прочие нелетучие масла растительного происхождения жидкие, смешанные;
- колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови;
- прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови;
- прочие колбасы и аналогичные продукты из насекомых; прочие готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе;
- макаронные изделия, прочие сушеные;
- удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт;
- прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор;
- прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков;
- антифризы и жидкости антиобледенительные, готовые
- шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах, прочие;
- грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные;
- бананы, включая плантайны, свежие;
- апельсины сладкие, свежие;
- мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума);
- хурма свежая;
- прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ;
- кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3).
Ранее в перечень входило 11 товаров.
Постановление вводится в действие с 31 октября 2025 года и действует до 31 декабря 2025 года включительно.
