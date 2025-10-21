#АЭС в Казахстане
Право

Правительство расширило перечень товаров с минимальным уровенем цен

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 09:42 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 16 октября 2025 года внесены изменения в перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции, он состоит из 36 различных видов товаров, в том числе:

  • Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объема % или более;
  • спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac);
  • водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах емкостью 2 литра или менее;
  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 объема %, в сосудах емкостью более 2 литров;
  • яйца птиц, в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus);
  • мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;
  • пшеница твердая, прочая;
  • пшеница прочая;
  • прочие подсолнечные масла или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;
  • дрожжи активные пекарные, сухие;
  • дрожжи активные пекарные, прочие;

Добавлено:

  • прочие плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.%;
  • творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий;
  • картофель свежий или охлажденный, прочий;
  • капуста белокочанная свежая или охлажденная;
  • морковь свежая или охлажденная;
  • яблоки, прочие с 1 августа по 30 ноября;
  • яблоки, прочие с 1 декабря по 31 декабря;
  • прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые;
  • прочие нелетучие масла растительного происхождения жидкие, смешанные;
  • колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови;
  • прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови;
  • прочие колбасы и аналогичные продукты из насекомых; прочие готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе;
  • макаронные изделия, прочие сушеные;
  • удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт;
  • прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор;
  • прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков;
  • антифризы и жидкости антиобледенительные, готовые
  • шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах, прочие;
  • грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные;
  • бананы, включая плантайны, свежие;
  • апельсины сладкие, свежие;
  • мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума);
  • хурма свежая;
  • прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ;
  • кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3).

Ранее в перечень входило 11 товаров.

Постановление вводится в действие с 31 октября 2025 года и действует до 31 декабря 2025 года включительно.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
