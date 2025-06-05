Минздрав утвердил правила установления стоимости государственного задания

Приказом и.о. министра здравоохранения от 29 мая 2025 года утверждены Правила установления стоимости государственного задания, сообщает Zakon.kz.

Государственное задание – заказ субъектам квазигосударственного сектора с участием государства в уставном капитале и иным юридическим лицам, определяемым правительством, на оказание отдельных государственных услуг и выполнение других задач.

Стоимость государственного задания устанавливается исходя из суммы прямых и косвенных (накладных) расходов.

Под прямыми затратами понимаются расходы:

заработная плата работников, осуществляющих государственное задание;

социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в фонд социального медицинского страхования;

налог на добавленную стоимость;

командировочные расходы персонала, выполняющего государственное задание (служебные разъезды внутри страны или за пределы страны);

привлечение внешних экспертов (предельных объемов услуг), а также услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг, которые не могут превышать в совокупности от объема выполняемых работ или оказываемых услуг в порядке, установленном законодательством республики.

Расходы на услуги, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям), включаются в прямые затраты при определении стоимости государственного задания при наличии заключения антимонопольного органа, на определенных данным заключением условиях и в установленном им объеме.

приобретение материалов (расходные материалы, канцелярские товары, материальные запасы), если непосредственно используются для выполнения государственного задания и соответствуют его целям;

услуги связи (почтовые, курьерские услуги, интернет, услуги телефонной связи, в том числе международная и междугородняя связь);

полиграфические расходы (тиражирование бланочной продукции: анкет, маршрутных листов, карточек, отчетов исследований, тестовых заданий, переплет, подшивка и обработка документов);

курьерские услуги (рассылка материалов);

арендная плата для проведения конференций, семинаров, круглых столов;

банковские услуги;

переводческие услуги, непосредственно используемые для выполнения государственного задания.

транспортные услуги, непосредственно используемые для выполнения государственного задания.

5. Косвенные расходы (накладные расходы) включают сумму всех других видов расходов, кроме расходов, которые не могут быть напрямую отнесены к реализации государственного задания, не связаны с производственным процессом.

К косвенным расходам (накладным расходам) относятся:

заработная плата административного персонала;

социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в фонд социального медицинского страхования;

налоги и другие обязательные платежи в бюджет;

командировочные расходы административного персонала (служебные разъезды внутри страны или за пределы страны);

страхование административного персонала (обязательное страхование транспортных средств, работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей);

амортизация основных средств и нематериальных активов, обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов;

прочие расходы (коммунальные услуги: отопление, электроэнергия, водоснабжение и канализация, вывоз твердых бытовых отходов, аренда зданий и помещений, почтовые, курьерские услуги, интернет, услуги телефонной связи, в том числе международная и междугородняя связь, информационные услуги, за исключением рекламы, пожарная безопасность, услуги по охране, представительские расходы, аудиторские услуги, банковские услуги, нотариальные услуги, типографские расходы).

В стоимость государственного задания не включаются следующие расходы:

формирование резерва на возможные убытки;

спонсорская помощь;

штрафы, пени и неустойки;

расходы по информационному продвижению (рекламы);

покрытие прочих долгов и убытков прошлых периодов;

увеличения уставного капитала.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2025 года.