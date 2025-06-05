Минздрав утвердил правила установления стоимости государственного задания
Государственное задание – заказ субъектам квазигосударственного сектора с участием государства в уставном капитале и иным юридическим лицам, определяемым правительством, на оказание отдельных государственных услуг и выполнение других задач.
Стоимость государственного задания устанавливается исходя из суммы прямых и косвенных (накладных) расходов.
Под прямыми затратами понимаются расходы:
- заработная плата работников, осуществляющих государственное задание;
- социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в фонд социального медицинского страхования;
- налог на добавленную стоимость;
- командировочные расходы персонала, выполняющего государственное задание (служебные разъезды внутри страны или за пределы страны);
- привлечение внешних экспертов (предельных объемов услуг), а также услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг, которые не могут превышать в совокупности от объема выполняемых работ или оказываемых услуг в порядке, установленном законодательством республики.
Расходы на услуги, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям), включаются в прямые затраты при определении стоимости государственного задания при наличии заключения антимонопольного органа, на определенных данным заключением условиях и в установленном им объеме.
- приобретение материалов (расходные материалы, канцелярские товары, материальные запасы), если непосредственно используются для выполнения государственного задания и соответствуют его целям;
- услуги связи (почтовые, курьерские услуги, интернет, услуги телефонной связи, в том числе международная и междугородняя связь);
- полиграфические расходы (тиражирование бланочной продукции: анкет, маршрутных листов, карточек, отчетов исследований, тестовых заданий, переплет, подшивка и обработка документов);
- курьерские услуги (рассылка материалов);
- арендная плата для проведения конференций, семинаров, круглых столов;
- банковские услуги;
- переводческие услуги, непосредственно используемые для выполнения государственного задания.
- транспортные услуги, непосредственно используемые для выполнения государственного задания.
5. Косвенные расходы (накладные расходы) включают сумму всех других видов расходов, кроме расходов, которые не могут быть напрямую отнесены к реализации государственного задания, не связаны с производственным процессом.
К косвенным расходам (накладным расходам) относятся:
- заработная плата административного персонала;
- социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в фонд социального медицинского страхования;
- налоги и другие обязательные платежи в бюджет;
- командировочные расходы административного персонала (служебные разъезды внутри страны или за пределы страны);
- страхование административного персонала (обязательное страхование транспортных средств, работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей);
- амортизация основных средств и нематериальных активов, обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов;
- прочие расходы (коммунальные услуги: отопление, электроэнергия, водоснабжение и канализация, вывоз твердых бытовых отходов, аренда зданий и помещений, почтовые, курьерские услуги, интернет, услуги телефонной связи, в том числе международная и междугородняя связь, информационные услуги, за исключением рекламы, пожарная безопасность, услуги по охране, представительские расходы, аудиторские услуги, банковские услуги, нотариальные услуги, типографские расходы).
В стоимость государственного задания не включаются следующие расходы:
- формирование резерва на возможные убытки;
- спонсорская помощь;
- штрафы, пени и неустойки;
- расходы по информационному продвижению (рекламы);
- покрытие прочих долгов и убытков прошлых периодов;
- увеличения уставного капитала.
Приказ вводится в действие с 15 июня 2025 года.