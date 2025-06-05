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Право

Минздрав утвердил правила установления стоимости государственного задания

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 09:41 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра здравоохранения от 29 мая 2025 года утверждены Правила установления стоимости государственного задания, сообщает Zakon.kz.

Государственное задание – заказ субъектам квазигосударственного сектора с участием государства в уставном капитале и иным юридическим лицам, определяемым правительством, на оказание отдельных государственных услуг и выполнение других задач.

Стоимость государственного задания устанавливается исходя из суммы прямых и косвенных (накладных) расходов.

Под прямыми затратами понимаются расходы:

  • заработная плата работников, осуществляющих государственное задание;
  • социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в фонд социального медицинского страхования;
  • налог на добавленную стоимость;
  • командировочные расходы персонала, выполняющего государственное задание (служебные разъезды внутри страны или за пределы страны);
  • привлечение внешних экспертов (предельных объемов услуг), а также услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг, которые не могут превышать в совокупности от объема выполняемых работ или оказываемых услуг в порядке, установленном законодательством республики.

Расходы на услуги, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям), включаются в прямые затраты при определении стоимости государственного задания при наличии заключения антимонопольного органа, на определенных данным заключением условиях и в установленном им объеме.

  • приобретение материалов (расходные материалы, канцелярские товары, материальные запасы), если непосредственно используются для выполнения государственного задания и соответствуют его целям;
  • услуги связи (почтовые, курьерские услуги, интернет, услуги телефонной связи, в том числе международная и междугородняя связь);
  • полиграфические расходы (тиражирование бланочной продукции: анкет, маршрутных листов, карточек, отчетов исследований, тестовых заданий, переплет, подшивка и обработка документов);
  • курьерские услуги (рассылка материалов);
  • арендная плата для проведения конференций, семинаров, круглых столов;
  • банковские услуги;
  • переводческие услуги, непосредственно используемые для выполнения государственного задания.
  • транспортные услуги, непосредственно используемые для выполнения государственного задания.

5. Косвенные расходы (накладные расходы) включают сумму всех других видов расходов, кроме расходов, которые не могут быть напрямую отнесены к реализации государственного задания, не связаны с производственным процессом.

К косвенным расходам (накладным расходам) относятся:

  • заработная плата административного персонала;
  • социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в фонд социального медицинского страхования;
  • налоги и другие обязательные платежи в бюджет;
  • командировочные расходы административного персонала (служебные разъезды внутри страны или за пределы страны);
  • страхование административного персонала (обязательное страхование транспортных средств, работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей);
  • амортизация основных средств и нематериальных активов, обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов;
  • прочие расходы (коммунальные услуги: отопление, электроэнергия, водоснабжение и канализация, вывоз твердых бытовых отходов, аренда зданий и помещений, почтовые, курьерские услуги, интернет, услуги телефонной связи, в том числе международная и междугородняя связь, информационные услуги, за исключением рекламы, пожарная безопасность, услуги по охране, представительские расходы, аудиторские услуги, банковские услуги, нотариальные услуги, типографские расходы).

В стоимость государственного задания не включаются следующие расходы:

  • формирование резерва на возможные убытки;
  • спонсорская помощь;
  • штрафы, пени и неустойки;
  • расходы по информационному продвижению (рекламы);
  • покрытие прочих долгов и убытков прошлых периодов;
  • увеличения уставного капитала.  

Приказ вводится в действие с 15 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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