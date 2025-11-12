#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Право

Утверждены правила предоставления операторами интернет-платформ данных в КГД

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:49 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 7 ноября 2025 года утвердил Правила и сроки представления операторами интернет-платформ, у которых оплата за оказанные услуги, выполненные работы не производится через интернет-платформу, в органы государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что оператор ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Комитет госдоходов сведения посредством протокола защищенной передачи данных, предназначенный для безопасной загрузки, выгрузки и управления файлами на SFTP-сервере Комитета.

Оператору для доступа в SFTP-сервер Комитета предоставляются логин и пароль для авторизированного входа. Несанкционированное (неавторизованное) использование SFTP-сервера Комитета для обмена сведениями запрещено.

В случае выявления Оператором неточностей или ошибок Оператор обеспечивает предоставление в Комитет уточненных сведений в течение трех рабочих дней с даты выявления неточностей или ошибок.

Авторизация Оператора требуется для предотвращения несанкционированного доступа, защиты корпоративной информации и обеспечения централизованного контроля.

Для получения доступа к SFTP-серверу Комитета Оператор подает официальное письмо (заявку) на бумажном носителе либо в форме электронного документа в произвольной форме в Комитет с обязательным указанием необходимых прав и полного пути к разделу с корневого каталога. При отсутствии полного пути к разделу с корневого каталога письмо (заявка) отклоняется и такой отказ не является основанием для непредставления сведений Оператором.

После рассмотрения заявки Оператора Комитетом представляется Оператору учетная запись (логин и пароль) для доступа в SFTP-сервер Комитета.

Указывается, что Комитету и Оператору запрещаются разглашать третьим лицам учетную запись (логин и пароль) для доступа, созданной в целях представления сведений.

После получения доступа к SFTP-серверу Комитета Операторы являются ответственными за соблюдение конфиденциальности, защиту персональных данных и недопущение несанкционированного распространения сведений, полученных или сформированных в рамках исполнения данных правил.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2025 года и действует до 1 января 2026 года.

Ранее мы рассказали, что Минфин утвердил формы сведений, предоставляемых ОГД банками об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки в РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Операторы интернет-платформ будут передавать данные по физлицам в органы госдоходов
12:38, 04 августа 2025
Операторы интернет-платформ будут передавать данные по физлицам в органы госдоходов
Представление владельцами интернет-площадок данных в КГД: утверждены правила
11:35, 25 сентября 2025
Представление владельцами интернет-площадок данных в КГД: утверждены правила
Банки, игорный бизнес, арендодатели и операторы интернет-платформ будут представлять данные налоговикам
15:30, 29 августа 2025
Банки, игорный бизнес, арендодатели и операторы интернет-платформ будут представлять данные налоговикам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: