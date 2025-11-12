Утверждены правила предоставления операторами интернет-платформ данных в КГД

Министр финансов приказом от 7 ноября 2025 года утвердил Правила и сроки представления операторами интернет-платформ, у которых оплата за оказанные услуги, выполненные работы не производится через интернет-платформу, в органы государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что оператор ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Комитет госдоходов сведения посредством протокола защищенной передачи данных, предназначенный для безопасной загрузки, выгрузки и управления файлами на SFTP-сервере Комитета.

Оператору для доступа в SFTP-сервер Комитета предоставляются логин и пароль для авторизированного входа. Несанкционированное (неавторизованное) использование SFTP-сервера Комитета для обмена сведениями запрещено.

В случае выявления Оператором неточностей или ошибок Оператор обеспечивает предоставление в Комитет уточненных сведений в течение трех рабочих дней с даты выявления неточностей или ошибок.

Авторизация Оператора требуется для предотвращения несанкционированного доступа, защиты корпоративной информации и обеспечения централизованного контроля.

Для получения доступа к SFTP-серверу Комитета Оператор подает официальное письмо (заявку) на бумажном носителе либо в форме электронного документа в произвольной форме в Комитет с обязательным указанием необходимых прав и полного пути к разделу с корневого каталога. При отсутствии полного пути к разделу с корневого каталога письмо (заявка) отклоняется и такой отказ не является основанием для непредставления сведений Оператором.

После рассмотрения заявки Оператора Комитетом представляется Оператору учетная запись (логин и пароль) для доступа в SFTP-сервер Комитета.

Указывается, что Комитету и Оператору запрещаются разглашать третьим лицам учетную запись (логин и пароль) для доступа, созданной в целях представления сведений.

После получения доступа к SFTP-серверу Комитета Операторы являются ответственными за соблюдение конфиденциальности, защиту персональных данных и недопущение несанкционированного распространения сведений, полученных или сформированных в рамках исполнения данных правил.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2025 года и действует до 1 января 2026 года.

