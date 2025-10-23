Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,53 тенге, евро – 623,94 тенге, рубля – 6,59 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 537,5 тенге, продажи – 543,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 623,4 тенге, продажи – 631,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,52 тенге, продажи – 6,67 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,5 тенге, продажи – 540,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 624 тенге, продажи – 628 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,63 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,2 тенге, продажи – 540,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 623,9 тенге, продажи – 628,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,53 тенге, продажи – 6,6.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.