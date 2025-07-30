Меры госстимулирования промышленности: внесены изменения
Так, уточняется, что для каждой меры государственного стимулирования промышленности определены следующие встречные обязательства:
финансирование, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов:
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":
- увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
лизинговое финансирование
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":
- создание или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам:
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":
- увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года и в последующем на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
кредитование через финансовые институты:
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":
- создание или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
осуществление инвестиций в уставные капиталы:
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":
- увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года и в последующем на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
стимулирование на внутреннем рынке:
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в два раза от вложенной государством суммы в течение двух лет;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг, казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности на внешние рынки:
в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":
- увеличение объема доходов валютной выручки от реализации продукции и оказания услуг не менее чем на 10% в течение двух лет;
- субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям высокотехнологичных товаров и услугказахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны Экспортно-кредитного агентства Казахстана:
в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":
- экспорт продукции в денежном выражении на сумму не менее объема предоставленной поддержки;
использование механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта:
в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":
- экспорт продукции в денежном выражении не ниже экспорта продукции в денежном выражении к предыдущему году;
стимулирование повышения производительности труда:
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в два раза от вложенной государством суммы в течение двух лет;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
стимулирование развития территориальных кластеров:
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- повышение производительности труда участников территориальных кластеров – предприятий производителей продукции не менее чем на 2% по итогам реализации совместных проектов;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":
- увеличение объема экспорта продукции участниками территориальных кластеров не менее чем на 3% по итогам реализации совместных проектов;
реструктуризация задолженности (применяются при условии отсутствия действующих встречных обязательств):
в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":
- увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
предоставление промышленных грантов:
в рамках направления "Повышение производительности труда":
- увеличение объема производства предприятия на 10% в течение двух лет;
- повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
- повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;
в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":
- увеличение объема экспорта на 10% в течение двух лет.
Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.