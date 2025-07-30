Меры госстимулирования промышленности: внесены изменения

Фото: freepik

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 24 июля 2025 года внесены изменения в Правила по определению и применению встречных обязательств при оказании мер государственного стимулирования промышленности, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для каждой меры государственного стимулирования промышленности определены следующие встречные обязательства: финансирование, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов: в рамках направления "Повышение производительности труда": повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка": увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; лизинговое финансирование в рамках направления "Повышение производительности труда": увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка": создание или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам: в рамках направления "Повышение производительности труда": повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка": увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года и в последующем на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; кредитование через финансовые институты: в рамках направления "Повышение производительности труда": увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка": создание или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; осуществление инвестиций в уставные капиталы: в рамках направления "Повышение производительности труда": повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка": увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года и в последующем на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; стимулирование на внутреннем рынке: в рамках направления "Повышение производительности труда": увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в два раза от вложенной государством суммы в течение двух лет;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг, казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности на внешние рынки: в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров": увеличение объема доходов валютной выручки от реализации продукции и оказания услуг не менее чем на 10% в течение двух лет;

субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям высокотехнологичных товаров и услугказахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны Экспортно-кредитного агентства Казахстана: в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров": экспорт продукции в денежном выражении на сумму не менее объема предоставленной поддержки; использование механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта: в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров": экспорт продукции в денежном выражении не ниже экспорта продукции в денежном выражении к предыдущему году; стимулирование повышения производительности труда: в рамках направления "Повышение производительности труда": увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в два раза от вложенной государством суммы в течение двух лет;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; стимулирование развития территориальных кластеров: в рамках направления "Повышение производительности труда": повышение производительности труда участников территориальных кластеров – предприятий производителей продукции не менее чем на 2% по итогам реализации совместных проектов;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров": увеличение объема экспорта продукции участниками территориальных кластеров не менее чем на 3% по итогам реализации совместных проектов; реструктуризация задолженности (применяются при условии отсутствия действующих встречных обязательств): в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка": увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; предоставление промышленных грантов: в рамках направления "Повышение производительности труда": увеличение объема производства предприятия на 10% в течение двух лет;

повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;

повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года; в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров": увеличение объема экспорта на 10% в течение двух лет. Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: