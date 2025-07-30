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Право

Меры госстимулирования промышленности: внесены изменения

СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 09:50 Фото: freepik
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 24 июля 2025 года внесены изменения в Правила по определению и применению встречных обязательств при оказании мер государственного стимулирования промышленности, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для каждой меры государственного стимулирования промышленности определены следующие встречные обязательства:

финансирование, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов:

в рамках направления "Повышение производительности труда":

  • повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":

  • увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

лизинговое финансирование

в рамках направления "Повышение производительности труда":

  • увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
  • повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":

  • создание или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам:

в рамках направления "Повышение производительности труда":

  • повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":

  • увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года и в последующем на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

кредитование через финансовые институты:

в рамках направления "Повышение производительности труда":

  • увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
  • повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":

  • создание или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

осуществление инвестиций в уставные капиталы:

в рамках направления "Повышение производительности труда":

  • повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":

  • увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года и в последующем на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

стимулирование на внутреннем рынке:

в рамках направления "Повышение производительности труда":

  • увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в два раза от вложенной государством суммы в течение двух лет;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг, казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности на внешние рынки:

в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":

  • увеличение объема доходов валютной выручки от реализации продукции и оказания услуг не менее чем на 10% в течение двух лет;
  • субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям высокотехнологичных товаров и услугказахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны Экспортно-кредитного агентства Казахстана:

в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":

  • экспорт продукции в денежном выражении на сумму не менее объема предоставленной поддержки;

использование механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта:

в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":

  • экспорт продукции в денежном выражении не ниже экспорта продукции в денежном выражении к предыдущему году;

стимулирование повышения производительности труда:

в рамках направления "Повышение производительности труда":

  • увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в два раза от вложенной государством суммы в течение двух лет;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

стимулирование развития территориальных кластеров:

в рамках направления "Повышение производительности труда":

  • повышение производительности труда участников территориальных кластеров – предприятий производителей продукции не менее чем на 2% по итогам реализации совместных проектов;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":

  • увеличение объема экспорта продукции участниками территориальных кластеров не менее чем на 3% по итогам реализации совместных проектов;

реструктуризация задолженности (применяются при условии отсутствия действующих встречных обязательств):

в рамках направления "Обеспечение потребностей внутреннего рынка":

  • увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении по итогам третьего отчетного года, и в последующим на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью проекта/организации при утверждении проекта к финансированию;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

предоставление промышленных грантов:

в рамках направления "Повышение производительности труда":

  • увеличение объема производства предприятия на 10% в течение двух лет;
  • повышение в отчетном году средней заработной платы производственного персонала не менее обозначенного роста среднемесячной заработной платы одного работника, согласно прогнозу социально-экономического развития РК;
  • повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ" или выпиской из Реестра казахстанских товаропроизводителей). Сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года;

в рамках направления "Наращивание производства экспортоориентированных товаров":

  • увеличение объема экспорта на 10% в течение двух лет. 

Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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