Что изменится в правилах прикрепления казахстанцев к поликлиникам

Министр здравоохранения приказом от 21 октября 2025 года внесла изменения в некоторые приказы по вопросам прикрепления к поликлиникам и проведения скринингов, которые начнут действовать с 2026 и 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что с 1 января 2027 года оказание ПМСП в рамках ГОБМП и в системе ОСМС для граждан Республики Казахстан, кандасов, беженцев, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Казахстане, по договору ДМС трудящихся мигрантов и членов их семей, являющихся гражданами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), осуществляют организация ПМСП и физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой, имеющие договор закупа медицинских услуг с фондом на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС и (или) имеющие медицинские информационные системы, интегрированные с информационными системами Министерства здравоохранения РК в целях получения и (или) передачи сведений для предоставления медицинских услуг в системе ОСМС.

Уточнено, что прикрепление физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим ПМСП, осуществляется по месту постоянного или временного проживания с учетом права свободного выбора организации ПМСП в пределах одной административно-территориальной единицы, за исключением лиц, проживающих на приграничных территориях, которые по праву свободного выбора медицинской организации прикрепляются к организации ПМСП, расположенной на территории близлежащей административно-территориальной единицы.

Для прикрепления к организации ПМСП по месту постоянного или временного проживания реализована государственная услуга "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

Кроме того, с 1 января 2027 года изменятся Правила оказания первичной медико-санитарной помощи.

В частности, установлено, что в организациях ПМСП лекарственное обеспечение прикрепленного населения осуществляется в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 5 августа 2021 года "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)".

Также с 1 января 2026 года меняются Правила проведения скрининговых исследований. Так, консультацию офтальмолога при подозрении на глаукому в рамках скрининга включили в объем ГОБМП.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026, за исключением норм, которые вводятся с 1 января 2027 года.