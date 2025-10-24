Что разрешит банкирам новый закон о банках: без финтеха нет успеха

Законодательство о банках в Казахстане приводят в гармонию с е-эпохой: IT, ИИ, блокчейн и т.п. Разве что в перечень понятий не включили финтех. На пленарном заседании Мажилиса 29 октября проект нового закона "О банках и банковской деятельности" рассмотрят в первом чтении, пишет Zakоn.kz.

Действующий Закон РК "О банках и банковской деятельности" принят в 1995 году – почти до цифровой эры. Банк тогда был геолокацией, где давали кредиты, принимали депозиты да осуществляли переводы.

Несколько утрируем, конечно: круг банковских операций вышеперечисленным не исчерпывается, но именно что банковских. Другая, кроме банковской, деятельность банкам прямо запрещалась (в частности, статьей 8 вышеупомянутого закона).

И сравните с тем, что сейчас! В мобильных приложениях банков клиентам предоставляется спектр самых разных услуг (наряду с традиционными): от маркетплейсов до оплачивания штрафов. Проблема однако в том, что законодательные нормы безнадежно отстали от новых технологий, а точнее, вызовов, которые те порождают.

За последние 5 лет в действующий закон "О банках и банковской деятельности" внесены поправки 31 законом "об изменениях и дополнениях". Однако и это не очень помогает. Пришла пора принимать принципиально новый закон.

Сказано об этом было в Послании главы государства от 2.09.2024:

"Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях".

В 2025 году проект был разработан, получив обязательный пакет заключений, в том числе консультативный документ регуляторной политики (КДРП), а в сентябре, в начале очередной парламентской сессии внесен в Мажилис.

Рассказать обо всех новеллах в одной статье – задача нереальная, если не ограничиваться общими фразами, а говорить конкретно. Поэтому расскажем сейчас подробно об одном принципиальнейшем изменении правил, а к другим обратимся в последующих статьях.

Выше уже говорилось о статье 8 действующего закона, ограничивающей банки в предпринимательской деятельности, не относящейся к банковской.

"Банкам запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности… а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц".

Так вот, в проекте нового закона "О банках и банковской деятельности" табу снимается. А именно, в пункте 2 статьи 23 законопроекта это формулируется следующим образом:

"Банк вправе осуществлять инвестиционную деятельность путем приобретения акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в капитале организаций, оказывающих услуги и (или) осуществляющих деятельность в одной из следующих сфер:

финансовые технологии;

банковские расчеты;

электронная коммерция;

электронные торги;

информационная безопасность;

биометрическая идентификация;

облачные вычисления;

блокчейн;

искусственный интеллект;

разработка и (или) сопровождение программного обеспечения;

обеспечение информационного, телекоммуникационного и технологического взаимодействия.

То же разрешается в отношении:

операторов платформы цифровых финансовых активов;

операторов торговой платформы цифровых финансовых активов;

организаций, оказывающих услуги по обеспечению информационного, телекоммуникационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов по банковской деятельности, включая расчеты по операциям с платежными карточками;

организаций, осуществляющих деятельность по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства;

организаций, оказывающих услуги оператора системы электронных денег;

иных юридических лиц, при условии соответствия указанного приобретения дополнительным требованиям уполномоченного органа.

Какие у этого шага будут последствия, если коротко? Финтех – стремительно развивающийся сектор. Количество стартапов по предложению клиентам самых разных сервисов растет если не в геометрической прогрессии, то в разы год от года.

При этом электронные торговые площадки не ограничиваются продажей товаров. Так, держателями платформ (маркетплейсов) являются организации, занимающиеся деятельностью в области компьютерного программирования, транспорта и почты, рекламные и туристские агентства и т.д.

А вот банкам доступ к финтеху законодательно ограничен. Об эффективности этого запрета сейчас не станем говорить (де-факто в банковских приложениях можно воспользоваться множеством самых разных сервисов), но, по замыслу разработчиков, официальное разрешение для инвестиций банков в финтех позволит:

повысить доступность финтех-технологий,

стимулировать конкуренцию,

создать инновационные финтех-продукты и сервисы.

Такое вот предложение. Другие новеллы, как уже говорилось, обсудим позже. Среди тем:

упрощение доступа на банковский рынок, дифференциация базовой и универсальной лицензии;

поведенческий надзор, т.е. усиление защиты потребителей из-за внедрения цифровых технологий;

совершенствование регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности;

механизм "исламских окон" – предоставление исламских банковских услуг в рамках традиционного банка;

урегулирование неплатежеспособных банков.

В ближайшую среду, 29 октября, проект нового закона "О банках и банковской деятельности" депутаты будут рассматривать в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.