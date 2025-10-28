Плату за услуги по отведению дождевых и дренажных вод через ливневую канализацию хотят ввести в Казахстане

Министерство промышленности разработало проект Методики расчета стоимости услуг по отведению и очистке дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод, стекающих с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий посредством ливневой канализации, сообщает Zakon.kz.

Методика определяет порядок расчета стоимости предоставляемых услуг по отведению и очистке дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод и определения объемов предоставленных услуг на основании фактических данных о выпавших осадках, площади водосбора, коэффициента стока и иных технических характеристик.

Платить за указанные услуги будут юридические лица, которые имеют собственные системы ливневой канализации, подключенные к централизованным системам ливневой канализации населенного пункта.

В результате ожидается снижение подтопления и отвод дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод с территории населенного пункта за счет строительства в населенных пунктах ливневой канализации.

Министерство промышленности путем внедрения Методики планирует обеспечить прозрачный и экономически обоснованный механизм формирования тарифов на услуги. При этом расходы на их содержание перенесут на налогоплательщиков – организации, образующие эти эмиссии.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября 2025 года.