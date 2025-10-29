В РК ужесточаются требования к застройщикам

Министр промышленности и строительства приказом от 21 октября 2025 года внес изменения и дополнения в типовую форму договора о предоставлении гарантии, в Правила рассмотрения документов по проекту строительства многоквартирного жилого дома или комплекса ИЖС, сообщает Zakon.kz.

В частности, пункт о том, что уполномоченная компания обязана, дополнен следующими нормами:

запрашивать финансовую отчетность застройщика и уполномоченной компании на последний отчетный период (квартал, полугодие, год) с расшифровкой статей финансовой отчетности, подписанную руководителем/главным бухгалтером и заверенную печатью (при наличии) c приложением действующих договоров займа/финансовой помощи уполномоченной компании и застройщика с графиками погашений и указанием целевого предназначения, консолидированную финансовую отчетность юридического лица, являющегося акционером/участником застройщика или финансовой отчетности аффилированных лиц застройщика, или уполномоченной компании, или генерального подрядчика, выписки с банковского счета застройщика и уполномоченной компании за период с начала строительства (при внесении изменений в проектную часть строительства либо условия предоставления гарантии Единого оператора, а также ухудшении финансового состояния застройщика или уполномоченной);

запрашивать договоры на оказание услуг по проведению технического и финансового аудитов с независимыми организациями;

запрашивать данные по аффилированным лицам застройщика и уполномоченной компании.

Также добавлено, что компания обязана:

в срок не позднее 10 рабочих дней после подписания договора предоставить инжиниринговой компании дополнительную авторизацию (согласование) всех платежных документов с банковского счета Уполномоченной компании для надлежащего контроля за целевым использованием денег;

в срок не позднее 10 рабочих дней после подписания договора предоставить письменное согласие банку на предоставление Единому оператору выписок о движении денег по банковскому счету уполномоченной компании;

осуществлять реализацию долей в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов при условии наличия проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей, в том числе наружных, систем и оборудований, благоустройство и озеленение в пределах территорий, отведенных под строительство многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов;

при реализации доли в многоквартирном жилом доме или в комплексе индивидуальных жилых домов контрагентам застройщика или уполномоченной компании в счет исполнения обязательств обеспечивать отражение информации о таких сделках в Единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве;

заключать с третьим лицом(-ми) договор о финансовой помощи/займа (в том числе банковского займа), финансового лизинга/предоставление гарантии, поручительства/своего имущества в залог только после получения предварительного письменного согласия Единого оператора;

при изменении условий предоставления гарантии на завершение строительства подписывать соответствующие дополнительные соглашения к договорам долевого участия и вносить соответствующие данные в единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве;

ежеквартально предоставлять данные по аффилированным лицам (связанным сторонам);

реализовывать единицу площади доли в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов не ниже стоимости, определяемой соотношением проектной стоимости к общей площади многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов;

при реализации единицы площади доли в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов ниже цены, указанной в заявленном плане продаж, а также при реализации доли в многоквартирном жилом доме или комплекса индивидуальных жилых домов уведомлять Единого оператора в срок не позднее трех рабочих дней ;

; для мониторинга строительства обеспечить подключение электроэнергии и интернета для установки на проекте камер видеонаблюдения Единого оператора;

обращаться к Единому оператору с вопросом о продлении сроков строительства с полным пакетом документов не менее чем за 15 рабочих дней ;

; предоставить Единому оператору доступ к 1С Бухгалтерии при обращении с вопросом о продлении сроков строительства.

Кроме того, в Правилах рассмотрения документов по проекту строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов для заключения договора о предоставлении гарантии уточняется, что Единый оператор отказывает в заключении договора о предоставлении гарантии по следующему основанию:

в случае нерентабельности и неэффективности проекта, подтвержденных финансово-экономическими расчетами, в том числе анализом рентабельности, ликвидности и возможных рисков реализации проекта.

В случае принятия положительного решения по выдаче гарантии Единым оператором утверждается размер гарантийного взноса по проекту в соответствии с Методикой определения размера гарантийного взноса, утвержденной уполномоченным органом в сфере долевого участия в жилищном строительстве.

При необходимости Единым оператором в случае принятия положительного решения по выдаче гарантии запрашивается у застройщика или уполномоченной компании гарантия аффилированных и связанных юридических и физических лиц.

Кроме того, уточняется, что документ, предоставляемый застройщиком/уполномоченной компанией в Единый оператор для проведения финансовой оценки:

финансовая отчетность застройщика, уполномоченной компании за последний финансовый период (квартал, полугодие), предшествующий дате подачи заявки, расшифровка статей финансовой отчетности, подписанная руководителем/главным бухгалтером застройщика, уполномоченной компании и заверенная их печатью (при наличии);

информация по источникам финансирования проекта, наличию дополнительных обязательств и документов по источникам собственного участия застройщика и уполномоченной компании в проекте.

Также правила дополнены новыми пунктами.

Так, говорится, что нотариально заверенное согласие застройщика на подписание Акта приема-передачи в доверительное управление Единому оператору акций/доли участия в уполномоченной компании.

Согласие застройщика, уполномоченной компании и генерального подрядчика на получение (выгрузку) данных из кредитных бюро, действующих в соответствии с законодательством РК.

Сведения об аффилированных лицах (связанных сторон) застройщика и уполномоченной компании.

Также требуется справка о наличии и номере банковского счета застройщика с указанием оборотов по дебету и кредиту за два последних года, исходящего остатка на запрашиваемую дату.

Справка о наличии и номере банковского счета уполномоченной компании с указанием исходящего остатка на запрашиваемую дату и выписка об остатке и движении денег по банковскому счету за два последних года.

Список строящихся объектов застройщика и его уполномоченных компаний с информацией о текущем состоянии и источниках финансирования.

Информация об осуществленных продажах по проекту многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2025 года.