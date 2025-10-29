Определение кадастровой стоимости земельного участка: внесены изменения

Приказом министра сельского хозяйства от 22 октября 2025 года внесены изменения в Правила по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила оказания государственной услуги "Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка" изложены в новой редакции.

Государственная услуга оказывается:

определение кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков земель населенных пунктов – Государственной корпорацией;

определение кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков, за исключением земель населенных пунктов – РГП "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

Прием заявления на определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка и документов осуществляется через Государственную корпорацию/Государственный институт, либо через портал.

В случае представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия работник (оператор) операционного зала Государственной корпорации/Государственный институт отказывает в приеме заявления.

При обращении в Государственную корпорацию:

работник (оператор) операционного зала осуществляет прием, проверку достоверности документов для получения государственной услуги или данных (сведений) содержащихся в них и регистрацию документов в день приема документов в течение 30 минут ;

; работник операционного зала принятые документы в течение двух часов через курьера передает в структурное подразделение, ответственное за выполнение государственной услуги (СП), в день поступления документов;

через курьера передает в структурное подразделение, ответственное за выполнение государственной услуги (СП), в день поступления документов; руководитель СП ознакамливается с содержанием документов, налагает резолюцию и определяет работника, ответственного за выполнение государственной услуги, в течение 30 минут ;

; работник СП в течение одного рабочего дня с момента регистрации документов проверяет соответствие данных в документах при необходимости запрашивает от структурного подразделения по систематизации и хранению документов (архиве) архивные материалы (земельно-кадастровые дела и другие материалы для оказания государственной услуги) и идентифицирует земельный участок по базе данных ИС ЕГКН.

В случаях, если земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов, не отражается в слоях ИС ЕГКН (границы населенного пункта, оценочные зоны и другие справочники), но при этом имеется идентификационный документ на земельный участок, прошедший государственную регистрацию в порядке, установленном Законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в течение трех рабочих дней осуществляется расчет кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка.

При обращении за определением кадастровой оценочной стоимости земельной доли в земельном участке, находящемся в общей долевой собственности или общем долевом землепользовании в населенном пункте, в течение трех рабочих дней осуществляется расчет кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка.

При обращении за определением кадастровой оценочной стоимости земельного участка, расположенного на землях населенного пункта при отсутствии установленных и актуальных границ населенного пункта, оценочных зон земельных участков и актуальных границ земельного участка в течение трех рабочих дней осуществляется расчет кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка.

При обращении за определением кадастровой оценочной стоимости по земельным участкам, расположенных на землях населенных пунктов, предоставляемым под застройку, обслуживание зданий и других целей, и для целей сельскохозяйственного пользования в течение трех рабочих дней осуществляется расчет кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка.

При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги, работник СП подготавливает акт определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка и направляет его руководителю СП, либо лицу, его замещающему.

Руководитель Государственной корпорации проверяет и подписывает акт определения кадастровой оценочной стоимости земельного участка в течение шести часов.

Работник структурного подразделения по выдаче документов результат оказания государственной услуги передает на выдачу в течение двух часов через курьера.

Для получения государственной услуги нужно представить:

при первичном предоставлении земельного участка:

Государственной корпорации/ Государственному институту:

заявление на определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка;

удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации).

В случае обращения представителя – документ, удостоверяющий личность представителя, копию доверенности от услугополучателя или документа, удостоверяющего полномочия представителя услугополучателя либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

копию акта выбора или схемы размещения земельного участка (для предоставляемых земель);

копию экспликаций сельскохозяйственных угодий (для земель сельскохозяйственного назначения);

копию опросного листа на подключение к инженерным сетям в случае испрашивания земельного участка для целей строительства;

копию платежного документа (квитанции) об оплате оказываемой услуги, за исключением случаев оплаты через ПШЭП.

При сдаче всех необходимых документов услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующего заявления.

Приказ вводится в действие с 29 декабря 2025 года.