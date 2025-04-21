Обновлены госуслуги в сфере земельных отношений

Приказом министра сельского хозяйства от 15 апреля 2025 года внесены изменения в Правила по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены Правила оказания государственной услуги "Продление срока аренды земельного участка".

Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами городов районного значения, поселков, сел, сельских округов физическим и юридическим лицам.

Госуслуга оказывается бесплатно в течение 10 рабочих дней в электронной форме (частично автоматизировання/бумажная).

Прием заявления на продление срока аренды земельного участка осуществляется через канцелярию услугодателя либо посредством портала.

Также необходимо представить следующие документы:

услугодателю:

копия идентификационного документа (акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) земельного участка либо земельно-кадастровый план);

копия заключенного договора временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного землепользования (аренды) земельного участка (предоставляется в случае, если информация о договоре отсутствует в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости);

на портал:

заявление на продление срока аренды земельного участка в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью;

электронная копия идентификационного документа (акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) земельного участка либо земельно-кадастровый план);

электронная копия заключенного договора временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного землепользования (аренды) земельного участка (предоставляется в случае, если информация о договоре отсутствует в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости).

Сведения о документе, удостоверяющем личность, о регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, подтверждающем право собственности на недвижимое имущество, о правоустанавливающих и идентификационных документах на земельный участок, истребываются услугодателем из соответствующих государственных информационных систем.

Руководитель услугодателя в течение одного рабочего дня ознакамливается с содержанием документов и направляет заявление на продление срока аренды земельного участка в уполномоченный орган по земельным отношениям – в случае продления срока аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, либо в структурное подразделение в сфере архитектуры и градостроительства – в случае продления срока аренды земельного участка, предоставленного для строительства, обслуживания, размещения объекта.

Руководитель уполномоченного органа по земельным отношениям либо структурного подразделения в сфере архитектуры и градостроительства рассматривает документы и определяет ответственного исполнителя в день поступления документов.

По земельным участкам, предоставленным для строительства, обслуживания, размещения объекта, ответственный исполнитель структурного подразделения в сфере архитектуры и градостроительства в течение двух рабочих дней идентифицирует земельный участок по кадастровой документации, проверяет на соблюдение требований архитектурно-планировочного задания, подготавливает заключение и направляет в уполномоченный орган по земельным отношениям.

По земельным участкам сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства ответственный исполнитель уполномоченного органа по земельным отношениям в течение одного рабочего дня направляет запрос в Государственную корпорацию о предоставлении сведений о неизменности границ земельного участка, рассматривает результаты мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

Государственная корпорация в течение двух рабочих дней представляет соответствующее заключение с указанием сведений по границам земельного участка.

Основания для отказа в оказании госуслуги:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя или представленных данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги заявителю направляется уведомление о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, где указывается время и место (способ) проведения заслушивания для возможности выразить заявителю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение о предоставлении права временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного землепользования (аренды) на земельный участок, заключении договора временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного землепользования либо о мотивированном отказе.

Мотивированный отказ в оказании государственной услуги направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, либо выдается через канцелярию услугодателя.

Также предусмотрен порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателей и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг.

Приказ вводится в действие с 29 апреля 2025 года.

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