Право

Утверждены тарифы на поддержание электромощности на семь лет

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 09:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра энергетики от 14 октября 2025 года утверждены предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, сообщает Zakon.kz.

Предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности составили:

  • 2026 год – 1170 тысяч тенге за мегаватт;
  • 2027 год – 1355 тысяч тенге;
  • 2028 год – 1435 тыс. тенге;
  • 2029 год – 1510 тыс. тенге;
  • 2030 год – 1585 тыс. тенге;
  • 2031 год – 1665 тыс. тенге;
  • 2032 год – 1745 тыс. тенге за мегаватт.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
