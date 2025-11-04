#Народный юрист
Новости спорта
Право

Конституционный суд: наследник может отказаться от части наследства

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 10:33 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд разъяснил вопрос о праве наследника отказаться от части наследства, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд поступило обращение от казахстанца, оспаривающего положения части 8 статьи 1074 Гражданского кодекса. Эта норма запрещает отказываться от части наследства, а также отказываться от него с оговорками или под условием.

Заявитель считает, что такая правовая норма ограничивает его права на получение определенного имущества в составе наследства – в частности, денежных вкладов и пенсионных накоплений.

Конституционный суд напомнил, что пункт 1 статьи 26 Конституции гарантирует гражданам право частной собственности на любое законно приобретенное имущество.

В то же время, согласно правовой позиции Верховного суда, выраженной в пункте 9 нормативного постановления, лицо, добровольно отказавшееся от наследства, не может впоследствии изменить или отменить этот отказ. Исключение составляют случаи, когда отказ был сделан под давлением или по ошибке – в таких ситуациях он может быть оспорен в судебном порядке.

Конституционный суд подчеркнул, что право на судебную защиту гарантировано каждому, и заявитель воспользовался этим правом, обратившись в суд.

В результате в Конституционном суде пришли к выводу, что представленные доводы не свидетельствуют о нарушении конституционных прав, и не усмотрел оснований для принятия обращения к конституционному производству.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Назначение ректоров государственных творческих вузов: утверждены новые правила
10:36, Сегодня
Назначение ректоров государственных творческих вузов: утверждены новые правила
Конституционный суд: шестимесячный срок принятия наследства не ограничивает конституционные права
11:43, 12 июня 2025
Конституционный суд: шестимесячный срок принятия наследства не ограничивает конституционные права
Конституционный суд отказал в рассмотрении нормы АППК на соответствие Конституции
11:39, 24 апреля 2025
Конституционный суд отказал в рассмотрении нормы АППК на соответствие Конституции
Последние
Популярные
