Конституционный суд: наследник может отказаться от части наследства

Конституционный суд разъяснил вопрос о праве наследника отказаться от части наследства, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд поступило обращение от казахстанца, оспаривающего положения части 8 статьи 1074 Гражданского кодекса. Эта норма запрещает отказываться от части наследства, а также отказываться от него с оговорками или под условием.

Заявитель считает, что такая правовая норма ограничивает его права на получение определенного имущества в составе наследства – в частности, денежных вкладов и пенсионных накоплений.

Конституционный суд напомнил, что пункт 1 статьи 26 Конституции гарантирует гражданам право частной собственности на любое законно приобретенное имущество.

В то же время, согласно правовой позиции Верховного суда, выраженной в пункте 9 нормативного постановления, лицо, добровольно отказавшееся от наследства, не может впоследствии изменить или отменить этот отказ. Исключение составляют случаи, когда отказ был сделан под давлением или по ошибке – в таких ситуациях он может быть оспорен в судебном порядке.

Конституционный суд подчеркнул, что право на судебную защиту гарантировано каждому, и заявитель воспользовался этим правом, обратившись в суд.

В результате в Конституционном суде пришли к выводу, что представленные доводы не свидетельствуют о нарушении конституционных прав, и не усмотрел оснований для принятия обращения к конституционному производству.