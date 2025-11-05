Лиц с ограниченными возможностями избавят от коррекции и защитят от "дискриминационных терминов"

В Казахстане усиливают защиту "лиц (детей) с ограниченными возможностями" и "особыми образовательными потребностями". В частности, они смогут получать высшее образование – внимание – с учетом индивидуальных особенностей и созданием специальных условий. Проект нового закона изучал Zakon.kz.

В Казахстане насчитывается 235 тысяч детей "с особыми образовательными потребностями" (согласно данным, приведенным на сайте gov.kz). Государство гарантирует им обеспечить эти самые особые потребности, но только в рамках дошкольного и среднего образования. Максимум – при получении рабочей профессии. Это – потолок для подавляющего их большинства.

Новый закон (проект которого сейчас рассматривается в Мажилисе) "О комплексной поддержке детей (лиц) с ограниченными возможностями" придет на смену действующему Закону РК "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями", принятому в 2002 году. С принятием поправок лица с ОВ смогут получить высшее и даже послевузовское образование "с учетом их индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей".

Как нетрудно заметить, избавляются от понятия "коррекция". Смысл этого термина Комитет ООН по правам инвалидов считает дискриминационным: корректируют ведь то, что считается неправильным, отступлением от нормы. А норма в нынешней мировой повестке, как известно, расширяется…

Поэтому Комитет ООН по правам инвалидов 22 марта 2024 года дал рекомендации (странам, входящим в ООН) по исключению всех терминов, носящих дискриминирующий характер. Нас же интересует, что изменится на практике в связи с переходом от коррекционной поддержки к "комплексной".

Дети с ограниченными возможностями

Почему в преамбуле статьи словосочетания "лица (дети) с ограниченными возможностями" и "особыми образовательными потребностями" взяты в кавычки? Это, очевидно, эвфемизмы, пришедшие на смену еще не так давно широко употреблявшимся медицинским терминам. Корректно. Проблема, однако, в том, что границы вновь появившихся понятий определены не совсем внятно, что создает путаницу.

Смотрите. Медицина оперирует понятием "лицо с инвалидностью":

"Лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, увечьями (ранениями, травмами, контузиями), их последствиями, дефектами, которое приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты". Пп. 7) статьи 1 Закона РК "О социальной защите лиц с инвалидностью в РК"

Соответственно, ребенок с инвалидностью – лицо с теми же проблемами, но возрастом до 18 лет.

При этом вторично, какой характер имеют расстройства здоровья: ментальный или чисто физический. Для врачей и соцработников это не столь важно по сравнению с тем, что без посторонней помощи человек со своим недугом не справится.

Для такой же сферы жизнедеятельности, как обучение, этот момент имеет принципиальное значение. Отсутствие, скажем, ноги фатально не мешает человеку стать хоть академиком. Мало того, государство оказывает ему поддержку. Согласно пп. 1) пункта 8 статьи 26 Закона РК "Об образовании":

"При поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, предусматривается квота приема для граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью".

Но если проблемы, что называется, с психосоматикой, действует иная схема. И начинается она не с университета, а со школы, и даже детсада. Тогда и возникает то самое понятие "ребенок (дети) с ограниченными возможностями". Причем по сути оно не отличается от понятия "ребенок с инвалидностью":

"Ребенок (дети) до восемнадцати лет с физическими и (или) психическими недостатками, имеющий ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке". Пп. 2) статьи 1 Закона РК "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями"

Как видим, под понятие "ребенок с ОВ" подпадают и те дети, инвалидность которых обусловлена чисто физическими недугами. Казалось бы, зачем тогда понадобилось дублировать смыслы? Однако некоторая разница все-таки имеется: правда, она в контексте. Дело в объеме прав на образование в зависимости от уровня последнего. Ведь среднее в РК обязательно, а высшее – нет.

Когда речь идет о детсаде или школе, используют термин "ребенок с ОВ". Согласно пп. 5) статьи 15 Закона РК "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями", дети с ОВ имеют право на получение бесплатного предшкольного и общего среднего образования – в соответствии с заключением психолого-медико-педагогических консультаций.

Да, такие же права есть у каждого маленького гражданина в РК. Но для учебы в школе государство дает гарантии, что предоставит дополнительные возможности, чтобы ребенок с ОВ смог получить среднее образование. Какие гарантии? В первую очередь, специальные учебные программы – согласно статье 19 Закона РК "Об образовании" (в котором, кстати, такие лица названы еще одним "перекликающимся" термином – с особыми образовательными потребностями).

Ведь если инвалидность установлена с детства (а то и с рождения), проблемы, как правило, не в "физике". Все мы ходили в школу и помним таких вот особенных деток, которые, как правило, сидели на первых партах. "Инклюзивность" называется: когда их водят в один класс с обычной детворой. Современными правилами разрешается допускать их до трех в классе. Ну, или создавать отдельные классы в школе. А то и целые учреждения (впрочем, это уже не "инклюзивность"). Но самое важное – особый спрос. Скажем так, специальный.

Для высшего же образования (и далее) ничего подобного не предусмотрено – никакого особого подхода и специальных программ, все на конкурсной основе (как сказано в пп. 6) вышеупомянутой статьи 15). Иными словами, при достижении совершеннолетия ребенок с ОВ утрачивает этот статус (вместе с обеспечением особых образовательных потребностей) и остается только... лицом с инвалидностью.

И гарантии государства на получение дальнейшего образования ограничиваются установлением вышеупомянутых квот для лиц с инвалидностью. Но предназначены они для тех, чьи недуги обусловлены не ментальными проблемами. Формально это в законе не обозначено, но, сущности, и не надо. Да, можно воспользоваться квотой, чтобы поступить в вуз, но ведь в последующем придется усваивать материал и сдавать экзамены в конце каждой сессии, а с этим и с обычными возможностями не все справляются...

Короче, незачет. Оно и понятно. Среднее (пусть и "особое") образование государство гарантирует детям как базу для социализации. Но высшее образование – это уже не про социализацию, а про квалификацию. Массовый охват здесь не уместен. Так – с оговорками, конечно – было.





И вот этот подход собираются в корне поменять. В новом законопроекте, как говорится в пояснительной записке к нему, государство обязуется оказывать образовательную (и не только) поддержку и после достижения совершеннолетия:

"Комплексная поддержка детей (лиц) с ограниченными возможностями будет распространятся на вузы, так как ребенок, завершая обучение в школе, может продолжить обучение как в колледже, так и в вузе. Данный проект закона предусматривает поддержку ребенка от рождения до получения профессии".

Вплоть до 23 лет. Т.е. до срока, когда по обыкновению люди (уже не дети) и заканчивают вуз.

А вот как это зафиксировано в предлагаемых нормах:

"Дети с ограниченными возможностями имеют право на получение дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, дополнительного, послесреднего, высшего и послевузовского образования в порядке, установленном законодательством РК".

Это право – цитата пп. 5) пункта 1 статьи 17 обсуждаемого законопроекта "О комплексной поддержке детей (лиц) с ограниченными возможностями". Заметьте, исчезли слова "на конкурсной основе". А в пп.2) пункта 2 статьи 9 документа говорится, что организации образования обеспечивают обучение детей (лиц) с ограниченными возможностями "с учетом их индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей на всех уровнях образования".

Это значит, что специальные учебные программы разрабатывать будут отныне (когда/если примут закон) также и для лиц с ОВ, получающих высшее образование. Которые, таким образом, получат официальную возможность поступать в вузы и получать по их окончанию дипломы. Как уже говорилось, в Казахстане насчитывается 235 тысяч детей "с особыми образовательными потребностями".

При этом, поскольку по Конституции (статья 30) в Казахстане гарантируется лишь бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях, то вузы – ни частные, ни государственные – не обязаны принимать таких абитуриентов без оплаты за образовательные услуги.

Уточним, речь идет о пакете из 3 законопроектов: помимо основного рассматривают два сопутствующих. Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам комплексной поддержки детей (лиц) с ограниченными возможностями" содержит соответствующие поправки в Закон "Об образовании" и другие НПА. Кроме того, предлагаются некоторые новеллы в КОАП, предусматривающие ответственность за несоблюдение новых норм.

