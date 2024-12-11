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Общество

Как в Казахстане адаптируют общественные места для лиц с ограниченными возможностями

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 15:56 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Казахстане действует "Интерактивная карта доступности", где размещается полная информация о работе акиматов по адаптации объектов для лиц с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в СЦК 11 декабря 2024 года, в карту внесены сведения по более чем 40 тыс. объектам. В этом году запланировано адаптировать 40% объектов, или 17 325, в 2027 году эту работу должны завершить на 100%.

"На сегодня, по информации местных исполнительных органов, полностью адаптировано 22 166 объектов, или 51,8% от числа внесенных в Карту доступности", – сказал Толеген Оспанкулов.

Он напомнил, что карта действует с 2022 года.

Если человек с ограниченными возможностями захочет посетить какое-либо учреждение, например, театр, он может посмотреть на карте, доступен ли вход для него или нет, либо доступен частично. Оборудован ли объект пандусом, есть специальный санузел и другие условия для комфортного пребывания.

Какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в РК, можно прочитать здесь. 

Бауыржан Муканов
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