В Алматы изымут 94 земельных участка для пробивки улицы и строительства дороги на ГЛК "Кокжайлау"

Акимат Алматы принял постановление от 10 ноября 2025 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 81 земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Алатауском районе города Алматы от проспекта Рыскулова до границы города для пробивки улицы Тлендиева", – говорится в документе.

Кроме того, принято еще одно постановление акимата от 10 ноября 2025 года, в котором говорится:

"Начать принудительное отчуждение 13 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Бостандыкском и Медеуском районах города Алматы для строительства дороги на горно-лыжный комплекс "Кокжайлау".

Указанные участки расположены в микрорайоне "Кокшокы".

Датой принудительного отчуждения в обоих случаях определено – до 31 декабря 2028 года.

КГП "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы":

обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы".

