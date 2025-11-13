#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Право

В Алматы изымут 94 земельных участка для пробивки улицы и строительства дороги на ГЛК "Кокжайлау"

Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 14:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Акимат Алматы принял постановление от 10 ноября 2025 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 81 земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Алатауском районе города Алматы от проспекта Рыскулова до границы города для пробивки улицы Тлендиева", – говорится в документе.

Кроме того, принято еще одно постановление акимата от 10 ноября 2025 года, в котором говорится:

"Начать принудительное отчуждение 13 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Бостандыкском и Медеуском районах города Алматы для строительства дороги на горно-лыжный комплекс "Кокжайлау".

Указанные участки расположены в микрорайоне "Кокшокы".

Датой принудительного отчуждения в обоих случаях определено – до 31 декабря 2028 года.

КГП "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы":

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы".

Ранее сообщалось, что в Медеуском районе Алматы изымут земельные участки для госнужд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Еще 27 земельных участков изымут в Алматы для пробивки улицы
09:25, 14 октября 2025
Еще 27 земельных участков изымут в Алматы для пробивки улицы
В Алматы принудительно изымут земельные участки для строительства дороги
15:10, 14 июля 2025
В Алматы принудительно изымут земельные участки для строительства дороги
В Алматы принудительно изымут 74 земельных участка для строительства дорог
15:49, 08 сентября 2025
В Алматы принудительно изымут 74 земельных участка для строительства дорог
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: