В Казахстане продлен запрет на вывоз бычков
Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 4 ноября 2025 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.
"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота в срок по 30 апреля 2026 года включительно", –говорится в документе.
Мы сообщали, что предыдущий запрет был установлен в июле 2025 года и действовал до 30 октября.
