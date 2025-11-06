В Казахстане продлен запрет на вывоз бычков

Министр сельского хозяйства подписал приказ от 4 ноября 2025 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота в срок по 30 апреля 2026 года включительно", – говорится в документе.

Мы сообщали, что предыдущий запрет был установлен в июле 2025 года и действовал до 30 октября.