Общество

Внесены поправки сразу в 10 законов и два кодекса – Сенат одобрил законопроект об "Астана Хаб"

Astana Hub, Астана Хаб, Астана-Хаб, технопарк, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 10:43 Фото: akorda.kz
Сенат 11 сентября 2025 года в двух чтениях одобрил поправки в законодательство по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности и государственной статистики, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Шакарим Буктугутов, основная новелла рассматриваемого сегодня закона связана с совершенствованием деятельности кластера "Астана Хаб", который выступает ключевым инструментом реализации стратегии цифрового развития.

"Закон направлен на совершенствование системы государственной поддержки инновационной деятельности и создание благоприятных условий для внедрения новых технологий. Законом предусматривается внесение поправок в Гражданский и Предпринимательский кодексы и 10 законов, а также объединение международного технологического парка "Астана Хаб" и автономного кластерного фонда "Парк инновационных технологий" в единый автономный кластерный фонд "Астана Хаб", – сказал Буктугутов.

Основная цель объединения – расширение успешных практик "Астана Хаб" в сфере информационных технологий на другие инновационные направления. 

В этой связи вносятся поправки в части приведения в соответствие понятийного аппарата, оптимизации функций объединенного Фонда и инструментов поддержки инновационной деятельности и т.д.

Также с целью снижения государственных расходов и обеспечения самоокупаемости Фонда предусматриваются поправки по совершенствованию финансирования Фонда, в том числе по:

  • формированию имущества Фонда, в том числе за счет членских взносов, вносимых участниками "Астана Хаб";
  • исключению из имущества Фонда денег, направленных недропользователем в рамках исполнения обязательства по ежегодному финансированию научно-исследовательских, научно-технических работ и проектов участников. 
"В Предпринимательский кодекс вносятся поправки касательно дальнейшего развития Единого окна национальной инновационной системы. Они предусматривают определение государственных уполномоченных органов, ответственных за предоставление информации в области инновационного развития", – отметил депутат.

Кроме того, законом вносится поправка касательно представления операторами связи или владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории Казахстана, информации об абонентах в органы государственной статистики. Эти данные будут обезличены и использованы для осуществления статистической деятельности.

О планах по объединению Astana Hub и Tech Garden сообщалось еще в апреле 2025 года. 

Азамат Сыздыкбаев
Последние
Популярные
