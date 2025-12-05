Усовершенствовать нефрологическую помощь хотят в Казахстане
Министерство здравоохранения разработало поправки в Стандарт организации оказания нефрологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусмотрены изменения, касающиеся:
- критериев оказания медицинской помощи пациентам с заместительной почечной терапией (ЗПТ);
- направления пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) 4-5 стадии на ЗПТ;
- проведения гемодиализа;
- мониторинга состояния пациентов, получающих ЗПТ;
- формирования и актуализации листа ожидания, подготовки донора;
- также дополнены новыми терминами.
Как поясняется, мониторинг маршрутизации пациентов с заболеваниями почек включает в себя координацию со стороны главного внештатного нефролога, где детально определен маршрут пациента с ХБП 4-5 стадии при формировании диализного доступа, виды диализного доступа и требования к их обеспечению, а также по определению тактики лечения начиная с амбулаторного и стационарного уровней.
В Минздраве отметили, что указанные изменения направлены на совершенствование нефрологической помощи, в частности, принятие проекта позволит:
- улучшить нефрологическую помощь пациентам с заболеваниями почек;
- оптимизировать диализное лечения пациентов с хронической болезнью почек;
- поддерживать нефрологическую помощь под контролем региональных координаторов.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 декабря.
