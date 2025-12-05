Усовершенствовать нефрологическую помощь хотят в Казахстане

В частности, предусмотрены изменения, касающиеся:

Как поясняется, мониторинг маршрутизации пациентов с заболеваниями почек включает в себя координацию со стороны главного внештатного нефролога, где детально определен маршрут пациента с ХБП 4-5 стадии при формировании диализного доступа, виды диализного доступа и требования к их обеспечению, а также по определению тактики лечения начиная с амбулаторного и стационарного уровней.