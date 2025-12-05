#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
Право

Усовершенствовать нефрологическую помощь хотят в Казахстане

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 09:25 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения разработало поправки в Стандарт организации оказания нефрологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрены изменения, касающиеся:

  • критериев оказания медицинской помощи пациентам с заместительной почечной терапией (ЗПТ);
  • направления пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) 4-5 стадии на ЗПТ;
  • проведения гемодиализа;
  • мониторинга состояния пациентов, получающих ЗПТ;
  • формирования и актуализации листа ожидания, подготовки донора;
  • также дополнены новыми терминами.

Как поясняется, мониторинг маршрутизации пациентов с заболеваниями почек включает в себя координацию со стороны главного внештатного нефролога, где детально определен маршрут пациента с ХБП 4-5 стадии при формировании диализного доступа, виды диализного доступа и требования к их обеспечению, а также по определению тактики лечения начиная с амбулаторного и стационарного уровней.

В Минздраве отметили, что указанные изменения направлены на совершенствование нефрологической помощи, в частности, принятие проекта позволит:

  • улучшить нефрологическую помощь пациентам с заболеваниями почек;
  • оптимизировать диализное лечения пациентов с хронической болезнью почек;
  • поддерживать нефрологическую помощь под контролем региональных координаторов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 декабря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Грузоперевозки в Казахстане: подготовлены изменения
10:12, Сегодня
Грузоперевозки в Казахстане: подготовлены изменения
Стандарт оказания детской онкологической и гематологической помощи разработали в Казахстане
11:23, 10 мая 2024
Стандарт оказания детской онкологической и гематологической помощи разработали в Казахстане
Стандарт организации оказания аллергологической и иммунологической помощи разработали в РК
10:04, 28 марта 2025
Стандарт организации оказания аллергологической и иммунологической помощи разработали в РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: