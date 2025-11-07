Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Основные принципы, ценности и направления внутренней политики Казахстана утвердил президент.
- Приняты правила ротации руководителей правоохранительных органов, а также перечень должностей, подлежащих перемещению.
- На каких условиях налогоплательщикам предоставят отсрочку или рассрочку по уплате налогов: новые правила с 2026 года.
- В отношении каких товаров и как будут рассчитывать минимальные цены с 1 января 2026 года.
- Новые Правила уплаты налогов и социальных платежей по специальному налоговому режиму через мобильное приложение утвердил Минфин. Также определены требования к содержанию электронного чека.
- С 1 января земельные участки, не используемые по целевому назначению для строительства или ведения сельского хозяйства, будут выявлять по-новому.
- Минфин обновил порядок применения контрольно-кассовых машин.
- Минздрав актуализировал Правила проведения расследования в сфере оказания медицинских услуг.
- С 2026 года из перечня социально значимых заболеваний исключат сахарный диабет, ДЦП и ревматизм, при этом добавят эпилепсию и инсульты.
- Уточнены основания для отказа в постановке на учет нуждающихся в жилище казахстанцев.
- Минсельхоз продлил запрет на вывоз из Казахстана бычков, а также установил квоты на вывоз овец и коз.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript