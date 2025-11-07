#Народный юрист
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 16:54 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Основные принципы, ценности и направления внутренней политики Казахстана утвердил президент.
  • Приняты правила ротации руководителей правоохранительных органов, а также перечень должностей, подлежащих перемещению.
  • На каких условиях налогоплательщикам предоставят отсрочку или рассрочку по уплате налогов: новые правила с 2026 года.
  • В отношении каких товаров и как будут рассчитывать минимальные цены с 1 января 2026 года.
  • Новые Правила уплаты налогов и социальных платежей по специальному налоговому режиму через мобильное приложение утвердил Минфин. Также определены требования к содержанию электронного чека.
  • С 1 января земельные участки, не используемые по целевому назначению для строительства или ведения сельского хозяйства, будут выявлять по-новому.
  • Минфин обновил порядок применения контрольно-кассовых машин.
  • Минздрав актуализировал Правила проведения расследования в сфере оказания медицинских услуг.
  • С 2026 года из перечня социально значимых заболеваний исключат сахарный диабет, ДЦП и ревматизм, при этом добавят эпилепсию и инсульты.
  • Уточнены основания для отказа в постановке на учет нуждающихся в жилище казахстанцев.
  • Минсельхоз продлил запрет на вывоз из Казахстана бычков, а также установил квоты на вывоз овец и коз.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
