#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 17:02 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев назначил на должности ряд председателей и судей в регионах Казахстана.
  • Новые меры по снижению рисков отмывания доходов принимает правительство.
  • Комитет по координации профилактической работы образован в структуре МВД.
  • В Казахстане обновили Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.
  • Чем будет заниматься Совет по развитию города Алатау: Олжас Бектенов утвердил положение.
  • В Казахстане продлили полугодовой запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом.
  • С 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года продлен запрет на вывоз бензина и дизельного топлива из Казахстана.
  • Кто и как будет осуществлять промышленную переработку конопли.
  • КГД будет собирать информацию об иностранном финансировании граждан и юрлиц, а также формировать по ним базу данных по-новому с 2026 года.
  • Министерство промышленности обновило правила предоставления жилья гражданам, пострадавшим от ЧС.
  • Казахстанцам, не охваченным системой ОСМС, окажут медицинскую помощь в ряде экстренных ситуаций: Минздрав определил их перечень.
  • Регистрацию по месту жительства или временного местонахождения для всех граждан (кроме несовершеннолетних и недееспособных) перевели исключительно в онлайн-формат.
  • Казахстанцам разрешили приобретать личные авто в лизинг: дополнения в правилах внутренней торговли.
  • Минюст обновил Правила пользования Единой нотариальной информационной системой.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
16:33, 20 марта 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:01, 11 апреля 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
16:48, 18 апреля 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: