Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Токаев назначил на должности ряд председателей и судей в регионах Казахстана.

Новые меры по снижению рисков отмывания доходов принимает правительство.

Комитет по координации профилактической работы образован в структуре МВД.

В Казахстане обновили Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.

Чем будет заниматься Совет по развитию города Алатау: Олжас Бектенов утвердил положение.

В Казахстане продлили полугодовой запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом.

С 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года продлен запрет на вывоз бензина и дизельного топлива из Казахстана.

Кто и как будет осуществлять промышленную переработку конопли.

КГД будет собирать информацию об иностранном финансировании граждан и юрлиц, а также формировать по ним базу данных по-новому с 2026 года.

Министерство промышленности обновило правила предоставления жилья гражданам, пострадавшим от ЧС.

Казахстанцам, не охваченным системой ОСМС, окажут медицинскую помощь в ряде экстренных ситуаций: Минздрав определил их перечень.

Регистрацию по месту жительства или временного местонахождения для всех граждан (кроме несовершеннолетних и недееспособных) перевели исключительно в онлайн-формат.

Казахстанцам разрешили приобретать личные авто в лизинг: дополнения в правилах внутренней торговли.

Минюст обновил Правила пользования Единой нотариальной информационной системой.

