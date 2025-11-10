Использование пенсионных для выплаты ипотеки: в Минпроме сделали важное разъяснение

В Министерстве промышленности и строительства (МПС) Казахстана сделали важное разъяснение по использованию пенсионных накоплений для выплаты ипотеки, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют использовать пенсионные накопления для выплаты ипотеки. Соответствующие поправки в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством РК подготовило МПС.

"В целях приведения в соответствие с редакцией нового Налогового кодекса РК, положения которого предусматривают освобождение от удержания у физических лиц, индивидуального подоходного налога с дохода в виде пенсионных выплат из ЕНПФ. Банками второго уровня пенсионные накопления используется на погашения вознаграждения за пользование займом, а не как частичное досрочное погашение, а именно – на погашение основного долга", – разъяснили в МПС РК сегодня, 10 ноября 2025 года.

Таким образом, как подчеркнули в министерстве, для уменьшения долговой нагрузки перед банками предлагается погашение основного долга либо снижение ежемесячный платежа, либо сокращение срока кредита по ипотечному жилищному займу.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 ноября.

