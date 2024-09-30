Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане изменили правила оказания медпомощи лицам с хроническими заболеваниями

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 12:35 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 25 сентября 2024 года внес изменения в правила организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями касательно периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляется для предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения.

Динамическое наблюдение за лицами с хроническими заболеваниями осуществляется специалистами ПМСП и профильными специалистами в рамках ГОБМП или в системе ОСМС в соответствии со стандартами в области здравоохранения.

При этом лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО).

Также говорится, что хроники подлежат учету и дальнейшему динамическому наблюдению мультидисциплинарной группой (МДГ) согласно заключению врача ПМСП или консультативному заключению профильного специалиста (или согласно выписке из медицинской карты стационарного больного).

Специалисты, оказывающие динамическое наблюдение в организациях здравоохранения, ведут учетно-отчетную документацию.

Врач ПМСП проводит осмотр и оценку состояния впервые выявленных лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению перед постановкой на учет.

В зависимости от степени тяжести и течения заболевания динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляется профильным специалистом или врачом ПМСП:

  • у профильного специалиста – при наличии осложнений и прогрессирования заболеваний с признаками декомпенсации;
  • у врача ПМСП – при наличии компенсированного состояния, корректируемых осложнениях.

Периодичность осмотров врачом ПМСП, профильным специалистом, средним медицинским работником за лицами с хроническими заболеваниями, сроки наблюдения, минимальный объем и кратность диагностических исследований в рамках динамического наблюдения осуществляется:

  • по перечню хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению в организациях первичной медико-санитарной помощи;
  • по перечню хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению на уровне консультативно-диагностической помощи (КДП);
  • по перечню хронических заболеваний, подлежащих наблюдению профильными специалистами в рамках ГОБМП или в системе ОСМС.

В организациях здравоохранения на амбулаторном уровне создаются МДГ в составе разнопрофильных специалистов под руководством врача ПМСП или профильного специалиста для осуществления динамического наблюдения.

МДГ проводит оценку тяжести течения хронического заболевания пациента с целью определения дальнейшей тактики лечения и наблюдения.

Состав МДГ утверждается первыми руководителями организаций здравоохранения и включает специалистов для обеспечения комплексного и индивидуального подхода к оказанию медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями:

  • врач ПМСП;
  • профильные специалисты в зависимости от характера заболевания пациента;
  • медицинские сестры (участковой, расширенной практики, общей практики);
  • психолог;
  • социальный работник.

По представлению врача ПМСП или профильного специалиста МДГ не реже одного раза в квартал рассматривает пациентов с осложненным или атипичным течением хронического заболевания для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения.

При наличии показаний (ухудшение клинической картины, отрицательная динамика по лабораторным показателям, изменения в инструментальных обследованиях) обследование лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, проводится свыше минимального объема и кратности диагностических исследований, указанных в приложениях правил согласно клиническим протоколам.

Динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями проводится в плановом порядке путем организации приема пациента профильным специалистом, врачом ПМСП, медицинской сестрой/братом, независимо от течения заболевания, с предварительно подготовленными результатами лабораторно-диагностических услуг для оценки состояния пациента и проведения необходимых коррекционных мероприятий (запланированный прием).

Для проведения запланированного приема медицинская сестра расширенной практики, медицинская сестра специализированная и участковая медицинская сестра осуществляет:

  • запись пациентов на прием;
  • оповещение и обзвон пациентов посредством телефонной связи, SMS-сообщения;
  • подготовку пациента к запланированному приему путем назначения лабораторно-диагностических услуг;
  • мониторинг прохождения назначенных лабораторно-диагностических услуг пациентом и выгрузку их результатов;
  • первичную интерпретацию результатов лабораторно-диагностических услуг;
  • предоставление результатов лабораторно-диагностических услуг врачу ПМСП или профильному специалисту.

На запланированном приеме медицинская сестра расширенной практики, медицинская сестра специализированная и участковая сестра проводит:

  • сестринское обследование в пределах компетенции (субъективное обследование: сбор информации о состоянии здоровья пациента, жалобы, анамнез жизни, анамнез заболевания и идентификацию социальных и психологических рисков);
  • объективный осмотр пациента (измерение пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений, роста, веса, окружности талии, осмотр кожных покровов и видимых слизистых, включая осмотр стоп с определением тактильной и болевой чувствительности);
  • установление сестринского диагноза и выполнение сестринских вмешательств в соответствии с классификатором сестринских диагнозов;
  • внесение результатов запланированного приема в МИС;
  • оценку результатов консультативных, лабораторных и диагностических исследований;
  • выписку рецептов на лекарственные препараты для продолжения лечения согласно записи врача о назначении курса АЛО;
  • организацию и контроль обучения пациента и членов семьи процедурам общего ухода и управлению заболеванием;
  • направление к врачу ПМСП, профильному специалисту при наличии у пациента жалоб, патологических изменений согласно результатам лабораторно-диагностических услуг;
  • направление на прием социального работника или психолога при выявлении социальных и психологических рисков.

В рамках динамического наблюдения медицинская сестра расширенной практики, медицинская сестра специализированная и участковая медицинская сестра:

  • проводит разъяснение пациенту по ведению дневника самоконтроля согласно индивидуальному плану динамического наблюдения и коррекции;
  • проводит мониторинг выполнения пациентом индивидуального плана динамического наблюдения и коррекции, при необходимости вызывает пациента на запланированный прием.

На запланированном приеме врач ПМСП/профильный специалист проводят:

  • опрос и осмотр пациента, включая идентификацию социальных и психологических рисков;
  • оценку результатов лабораторно-диагностических исследований;
  • составление индивидуального плана для вновь взятых пациентов;
  • корректировку индивидуального плана немедикаментозного и медикаментозного лечения;
  • изучение и анализ дневника самоконтроля пациента;
  • назначение минимального объема обследования;
  • дополнительные обследования согласно клиническим протоколам при наличии показаний;
  • направление на стационарозамещающее или стационарное лечение при выявлении признаков обострения или прогрессирования заболевания, наличии показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения в стационарных условиях;
  • направление на медицинскую реабилитацию;
  • предоставление рекомендаций пациенту по профилактике и здоровому образу жизни;
  • экспертизу временной нетрудоспособности, выдачу листа или справки о временной нетрудоспособности;
  • оформление документов для направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ);
  • оформление медицинской документации в МИС. При отсутствии технической возможности оформляется в бумажном виде, с последующим внесением в МИС.

Социальный работник в рамках динамического наблюдения осуществляет:

  • оценку социального статуса пациента, включая его жилищные условия, финансовое положение, доступ к услугам здравоохранения;
  • поддержку пациентов по доступу к социальным и медицинским услугам, таким как программы по уходу за здоровьем на дому, социальная поддержка;
  • совместно с пациентом и членами МДГ разработку плана лечения и реабилитации;
  • поддержку пациентов в самоменеджменте по управлению собственным состоянием здоровья, включая работу с родственниками.

Психолог в рамках динамического наблюдения осуществляет:

  • оценку психологического состояния пациентов;
  • психологическую поддержку и консультирование пациентов, сталкивающихся с трудностями в связи с их заболеванием или лечением, в том числе для повышения приверженности пациентов к самоменеджменту;
  • воспитание приверженности пациентов к здоровому поведению;
  • сотрудничество со специалистами в рамках МДГ для разработки комплексного подхода к лечению и реабилитации пациентов.

Снятие с динамического наблюдения лиц с хроническими заболеваниями осуществляется при:

  • выздоровлении/улучшении состояния по критериям и срокам наблюдения;
  • смене места прикрепления к организации ПМСП;
  • неявке пациента на запланированный прием в течение срока более двух лет, при активном приглашении специалиста ПМСП, зарегистрированном в МИС;
  • смерти пациента.

Динамическое наблюдение за лицами с хроническими заболеваниями проводится и в рамках программы управления заболеваниями (ПУЗ).

Лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, участвуют в ПУЗ по трем нозологиям: артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, хроническая сердечная недостаточность.

Критериями для отбора пациентов, участвующих в ПУЗ являются:

  • пациенты с первичной артериальной гипертензией (неосложненная);
  • пациенты с сахарным диабетом второго типа (гликозилированный гемоглобин ≤ 7,0 %);
  • пациенты с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II-IV классов по NYHA с фракцией выброса менее 40% или с фракцией выброса более 40% и диастолической дисфункцией левого желудочка по данным эхокардиографии;
  • пациенты с установленными во время скринингового исследования факторами риска (индекс массы тела более 30, курение, злоупотребление алкоголем, отягощенная наследственность, зафиксированный высокий уровень артериального давления).

Допускается участие пациентов в ПУЗ с несколькими заболеваниями, при условии соответствия критериям отбора.

Регистрацию пациента в ПУЗ осуществляет участковая медицинская сестра путем ввода данных в МИС.

Врач ПМСП или участковая медицинская сестра при каждом приеме заполняет контрольный лист ключевых данных пациента согласно клиническим протоколам, отражающий результаты объективного осмотра, дату и заключения консультаций врача общей практики, терапевта, профильных специалистов, результаты лабораторных и инструментальных методов исследования и данные о коррекции медикаментозной терапии ПУЗ (карта наблюдения пациентов).

В КНП вводится информация о пациенте, данные объективного осмотра, результаты лабораторных и инструментальных методов исследования. Участковая медицинская сестра вносит актуализированную информацию КНП в регистр ПУЗ.

На основе данных регистра пациентов ПУЗ врачом ПМСП не реже одного раза в квартал проводится разделение потоков пациентов на группы согласно их клиническим и поведенческим особенностям, определяющим статус пациента по клиническим характеристикам:

  • оптимальная зона (зеленая зона) – при установлении показателей лабораторных исследований не выше верхней границы нормы;
  • субоптимальная (желтая зона) – при превышении показателей лабораторных исследований выше верхней границы нормы не более чем на 20%;
  • плохая (красная) зона – при превышении показателей клинико-лабораторных исследований выше верхней границы нормы более чем на 20%.

Согласно сегментации, врач ПМСП определяет кратность динамического наблюдения, лабораторных и инструментальных исследований, осмотры профильных специалистов.

Динамическое наблюдение осущестляется:

  • участковой медицинской сестрой при нахождении пациента в оптимальной зоне путем запланированного обзвона, контроля и мониторинга самоменеджмента для поддержания нормальных показателей здоровья;
  • врачом ПМСП при нахождении пациента в субоптимальной зоне динамическое наблюдение осуществляется до улучшения состояния здоровья пациента и достижения клинико-лабораторными показателями нормального уровня;
  • врачом ПМСП совместно с профильным специалистом и другими членами МДГ при нахождении пациента в плохой зоне динамическое наблюдение проводится до улучшения состояния здоровья пациента и достижения клинико-лабораторными показателями нормального уровня.

При динамическом наблюдении лиц с хроническими заболеваниями в рамках ПУЗ врач ПМСП совместно с пациентом составляют индивидуальный план действий на короткий срок (не более двух недель), включающий объем физических нагрузок, режим питания, образ жизни, исключение вредных привычек.

Координатором ПУЗ в пределах участка организации ПМСП является врач ПМСП.

Медицинская сестра расширенной практики, медицинская сестра специализированная и участковая медицинская сестра в рамках ПУЗ согласно сегментации, осуществляет:

  • организацию запланированного приема пациентов, участвующих в ПУЗ;
  • обзвон и оповещение о дате и времени запланированного приема посредством телефонной связи, SMS-сообщения;
  • подготовку пациента к запланированному приему;
  • мониторинг прохождения назначенных лабораторно-диагностических услуг пациентом и выгрузку их результатов;
  • сбор информации о состоянии здоровья пациента, жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания;
  • осмотр пациента (измерение пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений, роста, веса, окружности талии, осмотр кожных покровов и видимых слизистых, включая);
  • осмотр стоп с определением тактильной и болевой чувствительности у пациентов с СД;
  • проведение теста 6-минутной ходьбы у пациентов с хронической сердечной недостаточностью;
  • установление сестринского диагноза в соответствии с классификатором сестринских исследований;
  • выполнение сестринских вмешательств согласно установленному сестринскому диагнозу;
  • мотивационное консультирование;
  • поддержание обратной связи с пациентами;
  • заполнение результатов приема в регистр ПУЗ и МИС.

Врач ПМСП в рамках ПУЗ осуществляет:

  • осмотр и опрос пациента;
  • оценку результатов диагностических исследований;
  • обучение пациента самоменеджменту;
  • постановку, коррекцию и оценку выполнения краткого индивидуального плана действий;
  • мотивационное консультирование;
  • проведение оценки эффективности проводимых мероприятий в составе МДГ.

Профильный специалист осуществляет корректировку индивидуального плана обследования и лечения.

В рамках ПУЗ социальный работник осуществляет:

  • оценку социального статуса пациента, включая его жилищные условия, финансовое положение, доступ к услугам здравоохранения;
  • поддержку пациентов по доступу к социальным и медицинским услугам, таким как программы по уходу за здоровьем на дому, социальная поддержка;
  • совместно с пациентом и членами МДГ разработку плана лечения и реабилитации;
  • организацию обзвона с приглашением на прием;
  • поддержку пациентов в самоменеджменте по управлению собственным состоянием здоровья, включая работу с родственниками.

В рамках ПУЗ психолог осуществляет:

  • оценку психологического состояния пациентов;
  • психологическую поддержку и консультирование пациентов, сталкивающихся с трудностями в связи с их заболеванием или лечением, в том числе для повышения приверженности пациентов к самоменеджменту;
  • воспитание приверженности пациентов к участию в мероприятиях Школы здоровья;
  • сотрудничество со специалистами в рамках МДГ для разработки комплексного подхода к лечению и реабилитации пациентов.

Участие пациента в ПУЗ прекращается при развитии осложнений, не позволяющих управлять заболеваниями (достигать целевых значений согласно регистру ПУЗ) с использованием самоменеджмента, мотивационного консультирования, в том числе при отказе пациента.

Правилами также утвержден перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению в организациях первичной медико-санитарной помощи; на уровне консультативно-диагностической помощи; в рамках ГОБМП или в системе ОСМС.

Приказ вводится в действие с 8 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменится стандарт оказания специальных услуг.

Читайте также

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
В Казахстане увеличили число призывников в 2024 году
Документы, папки, справки, бумаги, дела
Определение принадлежности к казахской национальности: внесены изменения
В Казахстане временно разрешать ловить рыбу сетью из сентетических мононитей
В Казахстане временно разрешат ловить рыбу сетью из синтетических мононитей
Лариса Черненко
Минздрав РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: