Утверждены правила создания и ликвидации военной кафедры в вузах

Министр обороны приказом от 13 ноября 2025 года утвердил Правила создания и ликвидации военной кафедры (военного факультета) в организации высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Военная кафедра (военный факультет) создается по инициативе ОВПО или Министерства обороны РК решением министра обороны по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

ОВПО, заинтересованная в создании военной кафедры (военного факультета), представляет в Министерство обороны следующий пакет документов:

ходатайство на имя министра обороны;

сведения об учредителях, составе совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа управления ОВПО;

сведения о направлениях подготовки, для реализации которых ОВПО обладает лицензией на занятие образовательной деятельностью, и список реализуемых образовательных программ в ОВПО;

планируемые программы военной подготовки согласно перечню программ военной подготовки;

сведения о наличии и сроках готовности УМБ, предусмотренной Правилами военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса;

проект штатного расписания;

предложения по кадровому составу (при наличии).

При отсутствии мобилизационной потребности по планируемым программам военной подготовки, которая определяется структурным подразделением Генерального штаба Вооруженных сил РК, курирующим вопросы организационно-мобилизационной работы, Министерство обороны в течение пяти рабочих дней со дня получения пакета документов направляет в адрес ОВПО мотивированный ответ об отказе в создании военной кафедры (военного факультета).

Отказ Министерства обороны в создании военной кафедры (военного факультета) не препятствует повторному обращению ОВПО.

При наличии мобилизационной потребности Министерство обороны в течение пяти рабочих дней со дня получения пакета документов направляет в адрес ОВПО ответ о согласии на создание военной кафедры (военного факультета).

В течение десяти рабочих дней с момента истечения срока готовности УМБ Министерство обороны назначает комиссию для изучения наличия и готовности УМБ. Срок готовности УМБ может быть изменен по инициативе ОВПО.

Комиссия в течение трех рабочих дней изучает наличие и готовность УМБ, составляет соответствующий акт о наличии и готовности УМБ к военной подготовке.

Акт изучения УМБ составляется в двух экземплярах, один из которых остается в ОВПО, а второй направляется в структурное подразделение Министерства обороны, курирующее вопросы военного образования.

При положительном заключении в течение пяти рабочих дней с момента подписания акта изучения УМБ издается приказ министра обороны о создании военной кафедры (военного факультета) с указанием сроков начала военной подготовки. До утверждения проект приказа министра обороны о создании военной кафедры (военного факультета) согласовывается с уполномоченным органом.

Если военная подготовка планируется менее чем по десяти программам военной подготовки офицеров запаса и менее пяти программам военной подготовки сержантов запаса, то создается военная кафедра.

Если военная подготовка планируется по десяти и более программам военной подготовки офицеров запаса, пяти и более программам военной подготовки сержантов запаса, то создается военный факультет.

Военный факультет может быть создан путем преобразования военной кафедры при выполнении условия, предусмотренного частью второй настоящего пункта, а также в случае обучения в ОВПО военнослужащих в рамках академической мобильности или двухдипломного образования.

После издания приказа министра обороны о создании военной кафедры (военного факультета) министром обороны утверждается предварительное штатное расписание военной кафедры (военного факультета), которое пересматривается и переутверждается после завершения набора обучающихся на военную подготовку.

В случае наличия мобилизационной потребности Министерство обороны направляет в адрес ОВПО предложение о создании военной кафедры (военного факультета), включающее:

предлагаемые программы военной подготовки;

требования к наличию УМБ, предусмотренные Правилами военной подготовки;

проект предварительного штатного расписания;

предлагаемое количество мест по программам военной подготовки.

Предложение Министерства обороны о создании военной кафедры (военного факультета) рассматривается ОВПО в течение 30 календарных дней с момента получения.

В случае отсутствия заинтересованности ОВПО направляет в адрес Министерства обороны соответствующий ответ (с пояснением причин несогласия). Отсутствие заинтересованности ОВПО в создании военной кафедры (военного факультета) не препятствует повторному обращению Министерства обороны.

Ликвидация военной кафедры

Военная кафедра (военный факультет) ликвидируется решением министра обороны по согласованию с уполномоченным органом.

Военная кафедра (военный факультет) ликвидируется при наличии одного или нескольких из следующих оснований:

добровольный отказ ОВПО от реализации программ военной подготовки;

ликвидация ОВПО;

отсутствие мобилизационной потребности по профилю реализуемых программ военной подготовки;

несоответствие УМБ требованиям Правил военной подготовки.

В случае добровольного отказа от реализации военной подготовки руководитель ОВПО направляет в адрес Министерства обороны соответствующее письмо с указанием поясняющих причин, а также:

сведения о количестве обучаемых по программам военной подготовки и предложения по их распределению на военные кафедры (военные факультеты) других ОВПО;

сведения о количестве профессорско-преподавательского состава, инженерно-технического и учебно-вспомогательного персонала, подлежащего увольнению (переводу, откомандированию);

перечень материального имущества, ранее предоставленного Министерством обороны во временное пользование военной кафедре (военному факультету) и подлежащего возврату, и сроки готовности к возврату.

В случае выявления (по результатам мониторинга и анализа качества военной подготовки, а также исходя из отчетных сведений начальников военных кафедр (военных факультетов) несоответствия УМБ требованиям Правил военной подготовки Министерство обороны информирует ОВПО о выявленных несоответствиях, необходимости приведения УМБ в соответствие установленным требованиям и согласовывает сроки устранения несоответствий.

По истечении срока устранения несоответствий Министерство обороны направляет в ОВПО комиссию.

В случае устранения несоответствий военная кафедра (военный факультет) продолжает свою деятельность. В случае неприведения УМБ в соответствие с требованиями Правил военной подготовки Министерство обороны направляет в адрес ОВПО письмо с указанием даты завершения военной подготовки и сроков готовности к возврату материального имущества в воинскую часть (учреждение), за которой закреплена военная кафедра.

Результаты работы комиссии по возврату материального имущества оформляются соответствующим актом возврата материального имущества с военной кафедры в трех экземплярах и утверждаются командиром (начальником) воинской части (учреждения). Один экземпляр остается в ОВПО, один экземпляр – в воинской части (учреждении) и один экземпляр направляется в структурное подразделение Министерства обороны, курирующее вопросы военного образования.

29. В течение пяти рабочих дней с момента поступления акта возврата материального имущества в структурное подразделение Министерства обороны, курирующее вопросы военного образования, издается приказ министра обороны о ликвидации военной кафедры (военного факультета).

До утверждения проект приказа согласовывается с уполномоченным органом.

Предусмотрено, что обучаемые первого года обучения закрепляются за военными кафедрами (военными факультетами) других ОВПО по решению структурного подразделения Министерства обороны, курирующего вопросы военного образования.

Обучаемые второго года обучения завершают обучение, а в случае невозможности завершения обучения закрепляются за военными кафедрами (военными факультетами) других ОВПО по решению структурного подразделения Министерства обороны, курирующего вопросы военного образования.

В случае, если военная кафедра (военный факультет) другой ОВПО расположена в другом регионе, обучаемые осваивают оставшуюся теоретическую часть программы военной подготовки в режиме онлайн.

Служебная документация военной кафедры (военного факультета), подлежащая хранению, сдается в архив ОВПО. Служебная документация, не подлежащая хранению, уничтожается в порядке, установленном руководителем ОВПО.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что для военных кафедр утвердили правила работы.