Ставки арендной платы за использование памятников истории и культуры: внесены изменения

Приказом и.о. министра культуры и информации от 31 октября 2025 года внесены изменения в ставки арендной платы за использование памятников истории и культуры, находящихся в государственной собственности, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок правил – "Ставки арендной платы за использование памятников истории и культуры, находящихся в республиканской собственности".

При этом уточняется, что ставки арендной платы за использование памятников истории и культуры, находящихся в республиканской собственности вычисляются путем умножения ставки арендной платы на количество арендуемой площади в квадратных метрах.

Ставки арендной платы определяются с учетом категории городов и населенных пунктов согласно Закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

Приказ вводится в действие с 19 января 2026 года.