Сертификационные требования к авиационным учебным центрам: внесены изменения

Приказом и.о. министра транспорта от 12 ноября 2025 года внесены изменения в сертификационные требования к авиационным учебным центрам (АУЦ), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что инструктор практической подготовки АУЦ должен соответствовать следующим требованиям:

высшее образование;

первоначальная подготовка или переподготовка по направлению дисциплины;

опыт работы в сфере гражданской авиации не менее трех лет по освоенной авиационной профессии или специальности.

Указывается, что требования, касающиеся опыта работы в сфере гражданской авиации, не распространяются на пилотов-инструкторов, привлекаемых к летной подготовке, для которых требуется наличие действующего свидетельства с действующей специальной отметкой инструктора.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2025 года.