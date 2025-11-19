#АЭС в Казахстане
Право

Сертификационные требования к авиационным учебным центрам: внесены изменения

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 11:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра транспорта от 12 ноября 2025 года внесены изменения в сертификационные требования к авиационным учебным центрам (АУЦ), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что инструктор практической подготовки АУЦ должен соответствовать следующим требованиям:

  • высшее образование;
  • первоначальная подготовка или переподготовка по направлению дисциплины;
  • опыт работы в сфере гражданской авиации не менее трех лет по освоенной авиационной профессии или специальности.

Указывается, что требования, касающиеся опыта работы в сфере гражданской авиации, не распространяются на пилотов-инструкторов, привлекаемых к летной подготовке, для которых требуется наличие действующего свидетельства с действующей специальной отметкой инструктора.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
