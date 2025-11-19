Сертификационные требования к авиационным учебным центрам: внесены изменения
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра транспорта от 12 ноября 2025 года внесены изменения в сертификационные требования к авиационным учебным центрам (АУЦ), сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что инструктор практической подготовки АУЦ должен соответствовать следующим требованиям:
- высшее образование;
- первоначальная подготовка или переподготовка по направлению дисциплины;
- опыт работы в сфере гражданской авиации не менее трех лет по освоенной авиационной профессии или специальности.
Указывается, что требования, касающиеся опыта работы в сфере гражданской авиации, не распространяются на пилотов-инструкторов, привлекаемых к летной подготовке, для которых требуется наличие действующего свидетельства с действующей специальной отметкой инструктора.
Приказ вводится в действие с 29 ноября 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript