Кому в Казахстане будут приостанавливать доступ к Единой нотариальной информационной системе

Министерство юстиции подготовило изменения в Правила пользования Единой нотариальной информационной системой, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила вносится дополнение, что доступ к ЕНИС приостанавливается в период:

приостановления действия лицензии нотариуса согласно статье 10 Закона "О нотариате";

выхода нотариуса в учебный отпуск, отпуска в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; призыва на срочную воинскую службу или воинские сборы, извещения в течение пяти рабочих дней территориальный орган юстиции и нотариальную палату в случае неосуществления нотариальной деятельности в течение одного месяца.

Для открытия доступа к ЕНИС пользователю необходимо написать заявление в территориальную нотариальную палаты (ТНП). После назначения сотрудника ТНП создает учетную запись в ЕНИС.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 ноября.

Ранее сообщалось, какие информационно-коммуникационные услуги предоставит электронное правительство госорганам.