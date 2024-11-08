Кому в Казахстане будут приостанавливать доступ к Единой нотариальной информационной системе
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Министерство юстиции подготовило изменения в Правила пользования Единой нотариальной информационной системой, сообщает Zakon.kz.
В частности, в правила вносится дополнение, что доступ к ЕНИС приостанавливается в период:
- приостановления действия лицензии нотариуса согласно статье 10 Закона "О нотариате";
- выхода нотариуса в учебный отпуск, отпуска в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; призыва на срочную воинскую службу или воинские сборы, извещения в течение пяти рабочих дней территориальный орган юстиции и нотариальную палату в случае неосуществления нотариальной деятельности в течение одного месяца.
Для открытия доступа к ЕНИС пользователю необходимо написать заявление в территориальную нотариальную палаты (ТНП). После назначения сотрудника ТНП создает учетную запись в ЕНИС.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 ноября.
Ранее сообщалось, какие информационно-коммуникационные услуги предоставит электронное правительство госорганам.
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