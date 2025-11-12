Регистрацию юрлиц с использованием фиктивных адресов исключат в Казахстане
Фото: pexels
Министерство юстиции разработало проект соответствующих поправок в правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.
В правила вводятся нормы, обеспечивающие надлежащую проверку субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей), а также пресечение регистрации юридических лиц с использованием фиктивных адресов (без согласия собственников имущества).
В итоге предполагается положительное влияние на экономику ввиду сокращения возможностей для проведения фиктивных операций, сообщили в Министерстве юстиции.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 ноября 2025 года.
