Регистрацию юрлиц с использованием фиктивных адресов исключат в Казахстане

Министерство юстиции разработало проект соответствующих поправок в правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

В правила вводятся нормы, обеспечивающие надлежащую проверку субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей), а также пресечение регистрации юридических лиц с использованием фиктивных адресов (без согласия собственников имущества).

В итоге предполагается положительное влияние на экономику ввиду сокращения возможностей для проведения фиктивных операций, сообщили в Министерстве юстиции.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 ноября 2025 года.