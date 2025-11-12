#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Право

Регистрацию юрлиц с использованием фиктивных адресов исключат в Казахстане

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 08:57 Фото: pexels
Министерство юстиции разработало проект соответствующих поправок в правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

В правила вводятся нормы, обеспечивающие надлежащую проверку субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей), а также пресечение регистрации юридических лиц с использованием фиктивных адресов (без согласия собственников имущества).

В итоге предполагается положительное влияние на экономику ввиду сокращения возможностей для проведения фиктивных операций, сообщили в Министерстве юстиции.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Заявительный порядок регистрации субъектов малого бизнеса введут в Казахстане
16:23, 07 августа 2024
Заявительный порядок регистрации субъектов малого бизнеса введут в Казахстане
Правила регистрации юридических лиц планируют изменить
09:23, 26 ноября 2024
Правила регистрации юридических лиц планируют изменить
Изменились правила регистрации некоммерческих юрлиц и их филиалов
12:16, 21 января 2025
Изменились правила регистрации некоммерческих юрлиц и их филиалов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: