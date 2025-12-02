#АЭС в Казахстане
Право

ИИ задействуют в передаче показаний с приборов учета газа

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 09:39 Фото: pixabay
Министерство энергетики подготовило проект совместного приказа о реализации пилотного проекта по автоматизации жизненной ситуации "Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение "электронного правительства", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, в Казахстане планируют запустить пилотный проект по автоматизации жизненной ситуации "Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение "электронного правительства".

Принятие проекта направлено на выполнение государственных задач по внедрению технологий искусственного интеллекта, цифровизации процессов расчетов с потребителями и оптимизации операционных расходов газораспределительных организаций, пояснили в министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 декабря 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились Правила формирования тарифов на воду и отопление.

Также мы писали, что в стране снизились тарифы на коммунальные услуги.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Продлен пилотный проект по учету расходов граждан при назначении АСП
09:08, 13 ноября 2025
Продлен пилотный проект по учету расходов граждан при назначении АСП
В Казахстане установили порядок оснащения приборами учета тепловой энергии
10:10, 29 сентября 2025
В Казахстане установили порядок оснащения приборами учета тепловой энергии
Пилотный проект "Цифровой нотариат" продлят до конца 2025 года
09:02, 12 декабря 2024
Пилотный проект "Цифровой нотариат" продлят до конца 2025 года
