ИИ задействуют в передаче показаний с приборов учета газа
Фото: pixabay
Министерство энергетики подготовило проект совместного приказа о реализации пилотного проекта по автоматизации жизненной ситуации "Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение "электронного правительства", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, в Казахстане планируют запустить пилотный проект по автоматизации жизненной ситуации "Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение "электронного правительства".
Принятие проекта направлено на выполнение государственных задач по внедрению технологий искусственного интеллекта, цифровизации процессов расчетов с потребителями и оптимизации операционных расходов газораспределительных организаций, пояснили в министерстве.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 декабря 2025 года.
