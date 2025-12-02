ИИ задействуют в передаче показаний с приборов учета газа

Министерство энергетики подготовило проект совместного приказа о реализации пилотного проекта по автоматизации жизненной ситуации "Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение "электронного правительства", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, в Казахстане планируют запустить пилотный проект по автоматизации жизненной ситуации "Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение "электронного правительства".

Принятие проекта направлено на выполнение государственных задач по внедрению технологий искусственного интеллекта, цифровизации процессов расчетов с потребителями и оптимизации операционных расходов газораспределительных организаций, пояснили в министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 декабря 2025 года.

