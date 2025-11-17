Подтверждение налогового резидентства: новые правила и сроки с 2026 года

Министр финансов подписал приказ от 11 ноября 2025 года "О некоторых вопросах, связанных с подтверждением резидентства и апостилированием официальных документов органов государственных доходов", сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены:

Правила и сроки подтверждения резидентства РК;

Правила оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из структурных подразделений Министерства финансов Республики Казахстан и (или) их территориальных подразделений";

форма налогового заявления на получение подтверждения налогового резидентства;

форма документа, подтверждающего резидентство;

форма решения о мотивированном отказе в оказании государственной услуги на подтверждение резидентства РК;

форма решения о мотивированном отказе в оказании государственной услуги на апостилирование официальных документов, исходящих из структурных подразделений Министерства финансов РК и (или) их территориальных подразделений.

Правила определяют порядок и сроки подтверждения резидентства Республики Казахстан путем оказания госуслуги "Подтверждение резидентства Республики Казахстан" территориальными органами Комитета государственных доходов МФ РК по областям, городам республиканского значения Астане, Алматы и Шымкенту.

Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются:

услугодателем;

через Государственную корпорацию;

посредством веб-портала "электронного правительства" www.egov.kz (портал);

посредством объектов информатизации, информационная система веб-приложение "Кабинет налогоплательщика" (www.knp.kgd.gov.kz.) (Кабинет налогоплательщика).

Для получения государственной услуги услугополучатель представляет пакет документов:

в Государственную корпорацию:

налоговое заявление о подтверждении резидентства;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

дополнительно для юридических лиц-нерезидентов, место эффективного управления которых перенесено в РК, – нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающая наличие в РК места эффективного управления (места нахождения фактического органа управления) юридического лица (протокола общего собрания совета директоров или аналогичного органа с указанием места его проведения или иных документов, подтверждающих место основного управления и (или) контроля, а также принятия стратегических коммерческих решений, необходимых для проведения предпринимательской деятельности юридического лица) – иностранными юридическими лицами, являющиеся резидентами на основании того, что его место эффективного управления находится в РК;

для иностранцев и лиц без гражданства, являющиеся резидентами, – нотариально засвидетельствованные копии:

– страниц заграничного паспорта или удостоверения лица без гражданства, имеющих записи об идентификационных данных лица и сведения о датах пребывая и выбытия в РК;

– документа, подтверждающего период пребывания в РК (визы или иных документов) с пометками о датах пребывания в РК и выбытия из РК. В случае предоставления оригинала такого документа нотариальное засвидетельствование не требуется;

для подтверждения резидентства иностранца и лица без гражданства, являющегося резидентом РК на основании наличия центра жизненных интересов в РК, – нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие условия, указанные в пункте 3 статьи 222 Налогового кодекса;

При обращении услугополучателя – иностранца или лица без гражданства, являющегося инвестиционным резидентом МФЦА:

налоговое заявление о подтверждении резидентства;

электронную копию нотариально засвидетельствованного заграничного паспорта или удостоверения лица без гражданства;

электронную нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего период пребывания в РК (визы или иных документов);

электронный документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу документа, подтверждающего резидентство;

электронное письмо-подтверждение, выдаваемое Администрацией МФЦА за соответствующий период, по форме, установленной актом МФЦА, об осуществлении инвестиций в соответствии с программой инвестиционного налогового резидентства МФЦА;

электронное письмо-подтверждение, выданное органом внутренних дел о том, что иностранец или лицо без гражданства не является лицом, гражданство Республики Казахстан, которого прекращено в течение последних двадцати лет, предшествующих первоначальному обращению для участия в программе инвестиционного налогового резидентства МФЦА. В целях настоящего абзаца письмо-подтверждение, выданное органом внутренних дел, должно содержать сведения заграничного паспорта иностранца или удостоверения лица без гражданства.

При выдаче документа, подтверждающего резидентство при первоначальном обращении, то при последующей подаче налогового заявления на подтверждение резидентства предоставление письма-подтверждения, выданного органом внутренних дел, не требуется.

Для получения дубликата документа, подтверждающего резидентство:

в Государственную корпорацию:

налоговое заявление;

На портал, Кабинет налогоплательщика:

налоговое заявление в форме электронного документа.

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Структурное подразделение услугодателя, ответственное за прием документов, в день поступления документов осуществляет прием, проверку представленных документов и регистрацию.

При установлении факта полноты представленных документов работник, ответственный за обработку документов, вводит документы и обрабатывает в информационной системе органов государственных доходов в течение 2 рабочих дней с даты получения налогового заявления.

Выдача готовых документов осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов, представитель также представляет документ, выданный в соответствии с гражданским законодательством РК, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

В документе говорится, что при необходимости проставление апостиля на выходном бумажном документе, подтверждающем резидентство, процедура осуществляется согласно Правилам оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из структурных подразделений МФ РК и (или) их территориальных подразделений".

Также приказом утверждены Правила, которые определяют порядок оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из структурных подразделений МФ РК и (или) их территориальных подразделений" территориальными органами Комитета государственных доходов МФ РК по областям, городам республиканского значения Астане, Алматы и Шымкенту.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются:

через услугодателя;

через Государственную корпорацию.

При обращении услугополучателя либо его представителя по нотариально заверенной доверенности к услугодателю или в Государственную корпорацию:

документ, подлежащий апостилированию;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

документ, подтверждающий уплату в бюджет государственной пошлины за проставление апостиля.

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При представлении услугополучателем документов в Государственную корпорацию работник Государственной корпорации принимает, проверяет документы, представленные услугополучателем, и принятые документы направляет услугодателю через курьерскую связь.

При установлении факта полноты представленных документов ответственный работник в течение 3 рабочих дней со дня принятия документов проставляет апостиль.

При необходимости дополнительной проверки (запрос в государственный орган иностранного государства для определения подлинности документа) соответствующих документов – в течение 5 рабочих дней со дня принятия документов проставляет апостиль.

Выдача готовых документов осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.