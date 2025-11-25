В Казахстане запущен пилот по выдаче разрешений на экспорт/импорт отдельных видов товаров
"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача разрешения на экспорт или импорт отдельных видов товаров на территории Республики Казахстан" в части экспорта (вывоза) отдельных видов товаров", – говорится в документе.
Также установлено, что вывоз с территории Казахстана на территорию государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) отдельных видов промышленных товаров и отдельных видов телекоммуникационного, компьютерного оборудования, частей и материалов, отдельных видов товаров авиационной промышленности осуществляется при наличии разрешений.
Разрешительный порядок не распространяется на товары, вывозимые с территории РК:
- и происходящие с территории РК при наличии оригинала сертификата о происхождении товара (СТ-KZ) или выписки из реестра казахстанских производителей;
- и происходящие и ранее ввезенные в РК с территории государств – участников СНГ при наличии сертификата о происхождении товара формы СТ-1 и документов, на основании которых был осуществлен ввоз;
- при наличии лицензии, выданной Комитетом промышленности Министерства промышленности и строительства РК в соответствии с Контрольным списком специфических товаров.
- физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже в пределах установленных норм.
Указывается, что разрешительный порядок вывоза отдельных видов товаров реализуется посредством выдачи Комитетом промышленности Министерства промышленности и строительства РК разрешений на вывоз.
Кроме того, утверждены Правила выдачи разрешений на вывоз с территории РК отдельных видов товаров.
Согласно правилам, выдача разрешения на вывоз товаров производится через веб-портал "электронного правительства" в течение пяти рабочих дней.
При поступлении заявления на выдачу разрешения услугодатель:
- регистрирует обращение заявителя и направляет его в ответственное структурное подразделение в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления;
- рассматривает и анализирует представленные заявителем документы на предмет полноты и соответствия установленным требованиям в течение двух рабочих дней;
- подготавливает проект разрешения (или мотивированного отказа в выдаче разрешения), согласовывает и подписывает руководителем услугодателя в течение двух рабочих дней.
Результат оказания государственной услуги (разрешение либо мотивированный отказ) направляется заявителю через веб-портал "электронного правительства".
Срок действия разрешения ограничивается календарным годом, в котором выдано разрешение.
Получившие разрешение на вывоз товаров в течение 15 календарных дней по истечении срока его действия обязаны предоставлять услугодателю, выдавшему разрешение, информацию об исполнении разрешения на вывоз товаров.
Приказ вводится в действие с 5 декабря 2025 года.