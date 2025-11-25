В Казахстане запущен пилот по выдаче разрешений на экспорт/импорт отдельных видов товаров

Совместным приказом Минторговли, Минпромышленности и строительства, Министерства ИИ и цифрового развития, Минфина и Минтранспорта запущен пилотный проект "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов товаров", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача разрешения на экспорт или импорт отдельных видов товаров на территории Республики Казахстан" в части экспорта (вывоза) отдельных видов товаров", – говорится в документе.

Также установлено, что вывоз с территории Казахстана на территорию государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) отдельных видов промышленных товаров и отдельных видов телекоммуникационного, компьютерного оборудования, частей и материалов, отдельных видов товаров авиационной промышленности осуществляется при наличии разрешений.

Разрешительный порядок не распространяется на товары, вывозимые с территории РК:

и происходящие с территории РК при наличии оригинала сертификата о происхождении товара (СТ-KZ) или выписки из реестра казахстанских производителей;

и происходящие и ранее ввезенные в РК с территории государств – участников СНГ при наличии сертификата о происхождении товара формы СТ-1 и документов, на основании которых был осуществлен ввоз;

при наличии лицензии, выданной Комитетом промышленности Министерства промышленности и строительства РК в соответствии с Контрольным списком специфических товаров.

физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже в пределах установленных норм.

Указывается, что разрешительный порядок вывоза отдельных видов товаров реализуется посредством выдачи Комитетом промышленности Министерства промышленности и строительства РК разрешений на вывоз.

Кроме того, утверждены Правила выдачи разрешений на вывоз с территории РК отдельных видов товаров.

Согласно правилам, выдача разрешения на вывоз товаров производится через веб-портал "электронного правительства" в течение пяти рабочих дней.

При поступлении заявления на выдачу разрешения услугодатель:

регистрирует обращение заявителя и направляет его в ответственное структурное подразделение в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления;

дня со дня поступления заявления; рассматривает и анализирует представленные заявителем документы на предмет полноты и соответствия установленным требованиям в течение двух рабочих дней ;

; подготавливает проект разрешения (или мотивированного отказа в выдаче разрешения), согласовывает и подписывает руководителем услугодателя в течение двух рабочих дней.

Результат оказания государственной услуги (разрешение либо мотивированный отказ) направляется заявителю через веб-портал "электронного правительства".

Срок действия разрешения ограничивается календарным годом, в котором выдано разрешение.

Получившие разрешение на вывоз товаров в течение 15 календарных дней по истечении срока его действия обязаны предоставлять услугодателю, выдавшему разрешение, информацию об исполнении разрешения на вывоз товаров.

Приказ вводится в действие с 5 декабря 2025 года.