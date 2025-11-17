В Казахстане продлят запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

Подготовлен проект приказа министра промышленности и строительства РК " О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

В частности, будет введен запрет на вывоз с территории Казахстана сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных и гранул древесных, страной происхождения которого является Казахстан.

Как поясняется, проект приказа разработан в целях развития отечественной деревообрабатывающей промышленности страны.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 ноября.

В Казахстане действует запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов, который неоднократно продлевался и действует на данный момент. Запрет введен приказом министра промышленности и строительства с 12 июня 2025 года сроком на шесть месяцев и распространяется на все виды лесоматериалов, за исключением деревянных шпал и древесных гранул, которые произведены в Казахстане.