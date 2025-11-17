#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Право

В Казахстане продлят запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

продлевается запрет на вывоз лесоматериалов, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 10:08 Фото: pixabay
Подготовлен проект приказа министра промышленности и строительства РК " О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

В частности, будет введен запрет на вывоз с территории Казахстана сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных и гранул древесных, страной происхождения которого является Казахстан.

Как поясняется, проект приказа разработан в целях развития отечественной деревообрабатывающей промышленности страны.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 ноября.

В Казахстане действует запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов, который неоднократно продлевался и действует на данный момент. Запрет введен приказом министра промышленности и строительства с 12 июня 2025 года сроком на шесть месяцев и распространяется на все виды лесоматериалов, за исключением деревянных шпал и древесных гранул, которые произведены в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане продлят запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов
15:09, 18 октября 2024
В Казахстане продлят запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов
Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов продлили в Казахстане
09:53, 17 декабря 2024
Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов продлили в Казахстане
В Казахстане продлили запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов
09:15, 17 ноября 2023
В Казахстане продлили запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: