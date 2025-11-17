#АЭС в Казахстане
Право

Возврат подоходного налога, удержанного у источника выплаты: обновлены правила

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 14:39 Фото: freepik
Министр финансов подписал приказ от 12 ноября 2025 года о некоторых вопросах, связанных с подоходным налогом, удержанным у источника выплаты в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  • форма налогового заявления на возврат уплаченного подоходного налога из бюджета на основании международного договора об избежании двойного налогообложения;
  • форма решения об отказе в рассмотрении заявления на возврат уплаченного подоходного налога из бюджета на основании международного договора об избежании двойного налогообложения;
  • форма решения о возврате подоходного налога, удержанного у источника выплаты;
  • форма решения об отказе в возврате подоходного налога, удержанного у источника выплаты;
  • Правила оказания государственной услуги "Возврат подоходного налога, удержанного у источника выплаты";
  • форма налогового заявления на получение справки о суммах полученных доходов из источников в РК и удержанных (уплаченных) налогов;
  • форма справки о суммах полученных доходов из источников в РК и удержанных (уплаченных) налогов;
  • форма мотивированного отказа в оказании государственной услуги "Выдача справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов";
  • Правила оказания государственной услуги "Выдача справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов".

Так, говорится, что государственная услуга по возврату подоходного налога, удержанного у источника выплаты, оказывается физическим и юридическим лицам.

Прием налогового заявления на возврат уплаченного подоходного налога из бюджета на основании международного договора об избежании двойного налогообложения и выдача результата оказания госуслуги осуществляются:

  • через услугодателя;
  • через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Срок оказания госуслуги – 20 рабочих дней.

Помимо заявления, необходимо представить следующие документы:

  • копии контрактов (договоров, соглашений) на выполнение работ, оказание услуг или на иные цели;
  • документ, подтверждающий резидентство нерезидента;
  • копии бухгалтерских или иных документов, подтверждающих суммы полученных доходов и удержанных или уплаченных налогов;
  • копии документов, подтверждающих факт оказания услуг, выполнения работ;
  • в случае выполнения работ, оказания услуг нерезидентом на территории РК через работников или другой персонал, нанятый нерезидентом для таких целей, – копии документов, удостоверяющих личность таких физических лиц, и документов, подтверждающих сроки их пребывания на территории республики;
  • дополнительно в случае представления заявления юридическим лицом нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов либо выписки из торгового реестра (реестра акционеров) или иного аналогичного документа, предусмотренного законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент, с указанием учредителей (участников) и мажоритарных акционеров юридического лица – нерезидента.

В случае отсутствия у нерезидента в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства учредительных документов или обязательства по регистрации в торговом реестре (реестре акционеров) или ином аналогичном документе, предусмотренном законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент, такой нерезидент представляет налоговому агенту:

  • документ (акт), послуживший основанием для создания нерезидента, правовая (юридическая) сила которого подтверждена соответствующим органом иностранного государства, в котором зарегистрирован такой нерезидент,
  • либо иной документ, указывающий организационную структуру консолидированной группы, участником которой является нерезидент, с отражением наименования всех ее участников и их географического местонахождения (наименования государств (территорий), где участники консолидированной группы созданы (учреждены), и номеров государственной и налоговой регистрации всех участников консолидированной группы.

Дополнительно в случае представления заявления физическим лицом – копия документа, удостоверяющего личность.

Документы, представленные заявителем, принимаются ответственным структурным подразделением услугодателя за прием документов и передаются ответственному структурному подразделению на обработку.

Истребование от услугополучателей документов и сведений, которые могут быть получены из информационных систем, не допускается.

Услугодатель выдает заявителю расписку о приеме соответствующих документов.

При обращении в Государственную корпорацию при предоставлении услугополучателем неполного пакета документов, а также документов с истекшим сроком действия работник госкорпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе.

При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается электронная расписка о приеме соответствующих документов, по обращению заявителя расписка выдается в бумажном формате.

Структурное подразделение услугодателя, ответственное за прием документов, в день поступления документов осуществляет прием, проверку представленных документов и регистрацию.

При установлении факта полноты представленных документов работник, ответственный за обработку документов:

  • направляет запросы в другие органы государственных доходов, уполномоченные государственные органы, компетентные органы иностранных государств, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и иные организации, осуществляющие деятельность на территории РК, о предоставлении необходимой информации, а также нерезиденту – по вопросам, связанным с возвратом налога;
  • проводит тематическую проверку по вопросу возврата уплаченного подоходного налога из бюджета на основании заявления нерезидента, за исключением случаев, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 700 Налогового кодекса;
  • направляет в орган государственных доходов по месту нахождения структурного подразделения нерезидента в РК запрос на проведение комплексной налоговой проверки нерезидента за период срока исковой давности на предмет исполнения им налоговых обязательств и наличия либо отсутствия постоянного учреждения в республике (в случае, если нерезидент имеет структурное подразделение в РК;
  • направляет запрос в компетентный орган страны резидентства нерезидента, заявление которого рассматривается, о предоставлении информации о взаимоотношениях налогового агента и нерезидента (в случае ликвидации (прекращения деятельности), банкротства налогового агента).

По итогам рассмотрения заявления услугодателем выносится одно из следующих решений:

  • о возврате подоходного налога полностью или части;
  • об отказе в возврате подоходного налога.

Решение оформляется в письменной форме и подписывается руководителем или его заместителем.

При принятии услугодателем решения о возврате на представленном заявлении проставляется сумма подоходного налога, подлежащая возврату в соответствии с положениями международного договора, и заявление заверяется подписью руководителя или его заместителя и печатью органа государственных доходов.

Для проведения возврата подается заявление, где указывается полное наименование банка, на банковский счет которого необходимо произвести возврат налога, а также код страны резидентства банка.

Возврат налога может осуществляться на счета в иностранных банках, расположенные за пределами Казахстана.

Для проведения возврата услугодатель направляет реестр по возврату подоходного налога в органы казначейства, который осуществляет конвертацию сумм подоходного налога в валюту, указанную в заявлении, и зачисление сумм на счет нерезидента.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом ранее действовавшие формы документов утрачивают силу.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
