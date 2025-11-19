#АЭС в Казахстане
Право

Военнообязанные казахстанцы будут проходить курсовую подготовку

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 15:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр обороны приказом от 12 ноября 2025 года утвердил Правила прохождения курсовой подготовки военнообязанных, сообщает Zakon.kz.

Курсовая подготовка военнообязанных (КПВ) проводится:

  • для военнообязанных сержантского и рядового составов – в специализированных организациях министерства обороны РК, в военных учебных заведениях и на военных кафедрах (военных факультетах) при организациях высшего и (или) послевузовского образования РК;
  • для военнообязанных офицерского состава – в военных учебных заведениях и на военных кафедрах (военных факультетах) организаций высшего и (или) послевузовского образования.

Расчет мобилизационной потребности для КПВ на предстоящий календарный год определяется ежегодно до 1 октября Департаментом организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК.

Объем прохождения КПВ устанавливается:

  • для военнообязанных сержантского и рядового составов – от 240 до 360 академических часов;
  • для военнообязанных офицерского состава – от 320 до 480 академических часов.

Военнообязанные, изъявившие желание пройти КПВ, подают в организации, осуществляющие КПВ, следующие документы:

  • заявление на прохождение КПВ;
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • копию военного билета (при наличии);
  • медицинскую справку по форме № 075/у.

Военнообязанные заключают договор на прохождение КПВ на возмездной основе с организациями, осуществляющими КПВ, в письменной форме.

Зачисление военнообязанных на КПВ осуществляется приказом руководителя организаций, осуществляющих КПВ, на основании поданных военнообязанным документов и утвержденного плана.

Военнообязанные прибывают на КПВ в сроки, установленные приказом о зачислении, и приступают к обучению.

Учебный процесс организуется в составе учебных взводов численностью до 30 человек. Командир взвода назначается из числа обучающихся. Внутри каждого взвода создаются учебные отделения численностью не более 10 человек, в каждом из которых из числа обучающихся назначается старший.

Занятия в период КПВ проводятся в форме теоретических и практических занятий.

Отстранение от КПВ осуществляется приказом руководителя организации по основаниям:

  • за нарушение требований внутреннего распорядка, утвержденного руководителем организации, осуществляющей КПВ;
  • за пропуск 18 учебных занятий без уважительных причин. К уважительным причинам относятся временная нетрудоспособность (болезнь), а также иные обстоятельства, такие как смерть близких родственников, семейные или служебные обстоятельства, подтвержденные соответствующими официальными документами;
  • по собственному желанию;
  • за нарушение условий договора на прохождение КПВ на возмездной основе.

Итоговая аттестация военнообязанных проводится по завершении учебной программы КПВ в целях проверки усвоения учебной программы и определения уровня овладения необходимыми теоретическими и практическими знаниями и навыками.

Она включает в себя теоретическую часть (тестирование или устный опрос) и практическую часть (выполнение упражнений по учебной программе КПВ).

По результатам итоговой аттестации составляется протокол. При этом получение на итоговой аттестации оценки не ниже "удовлетворительно" засчитывается как завершение полного курса по программе КПВ.

Прохождение полного курса по программе КПВ приравнивается к прохождению учебных воинских сборов. Военнообязанным выдается сертификат о прохождении полного курса по программе КПВ установленного образца.

Военнообязанным, прошедшим полный курс по программе КПВ, присваиваются очередные воинские звания.

В течение 10 рабочих дней после завершения КПВ организации, осуществляющие КПВ, направляют выписку из протокола по офицерскому составу в структурное подразделение министерства обороны, курирующее вопросы кадровой работы, для присвоения очередных воинских званий офицеров запаса. Выписка из протокола по сержантскому и рядовому составам направляется в местный орган военного управления по месту воинского учета военнообязанных для присвоения очередных воинских званий сержантского состава в запасе.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2025 года.

Мы сообщали, что министерство обороны будет отслеживать качество военной подготовки будут в казахстанских школах, колледжах и вузах.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
