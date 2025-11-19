#АЭС в Казахстане
Право

В Туркестане создадут резерват памятников археологии

Туркестан, город Туркестан, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 12:30 Фото: akorda.kz
Приказом и.о. министра культуры и информации от 12 ноября 2025 года утверждены Правила создания резервата памятников археологии города Туркестана и условий их содержания, сообщает Zakon.kz.

Резерват создается в местах расположения памятников археологии решением местного исполнительного органа города Туркестана.

Включение памятников археологии или объектов археологии в резерват осуществляется в том случае, если памятник археологии внесен в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.

Исключение из резервата памятников археологии или объектов археологии осуществляется при их полной физической утрате решением местного исполнительного органа города Туркестана.

Предусмотрено, что пользователь памятников археологии, на основе которых создан резерват, обеспечивает мониторинг его состояния и профилактический уход на постоянной основе.

В резервате не допускается использование методов работ, негативно влияющих на целостность памятников археологии и объекта археологии, подлинность их дизайна, материала, исполнения и окружающий их ландшафт.

Местный исполнительный орган города Туркестана обеспечивает выявление, учет, сохранение, изучение, использование и мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия города.

Археологические и научно-реставрационные работы на памятниках археологии и объектах археологии, включенных в резерват памятника археологии города Туркестана, осуществляются по согласованию с уполномоченным органом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
