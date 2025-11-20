#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
519.41
600.85
6.41
Право

Сельчанам выделят участки для сенокошения в Алакольском природном заповеднике

поляна с травой, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 09:54 Фото: pixabay
Министром экологии и природных ресурсов приказом от 1 ноября 2025 года утверждены Правила сенокошения на территории Алакольского государственного природного заповедника для нужд местного населения, сообщает Zakon.kz.

Сенокошение организуется заповедником на выделенных участках заповедника, с учетом требований экологического законодательства республики.

При осуществлении сенокошения не допускается:

  • сжигание растительных остатков и мусора;
  • эксплуатация транспортных средств вне установленных дорог;
  • нарушение мест обитания редких и находящихся под охраной видов растений и животных.

Предусматривается, что заповедник осуществляет экологический контроль за соблюдением требований законодательства, ведет мониторинг состояния сенокосных участков.

Местные жители населенных пунктов, расположенных в радиусе до 60 километров от внешних границ заповедника, нуждающиеся в выделении сенокосных угодий на участках государственного лесного фонда, обращаются в заповедник с заявлением в произвольной форме на предоставление участков для сенокошения.

Площади, где возможно осуществление сенокошения на участках государственного лесного фонда, ежегодно до начала сенокошения уточняются заповедником на основании лесоустроительных материалов и обозначаются на местности указательными знаками.

Для сенокошения выделяются пригодные для этой цели, входящие в состав государственного лесного фонда площади угодий, а также используются прогалины и другие, не покрытые лесом угодья, на которых не предусматривается естественное возобновление леса.

Заповедник обеспечивает выдачу лесных билетов лесопользователям и предоставление им в натуре участков государственного лесного фонда для сенокошения.

Сенокошение осуществляется в сроки, указанные в лесных билетах. Площадь участка, предоставляемого одному лесопользователю, не должна превышать 10 гектаров. На предоставленных участках не допускается строительство и размещение объектов.

Лесопользование на участках государственного лесного фонда для сенокошения приостанавливается, ограничивается или прекращается в случаях, предусмотренных статьями 39-41 Кодекса.

Указывается, что заповедник в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение принципов прозрачности, законности при предоставлении участков государственного лесного фонда для сенокошения.

Приказ вводится в действие с 18 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
У нас есть вопросы по качеству застройки ко всем компаниям – глава Минпрома
10:45, Сегодня
У нас есть вопросы по качеству застройки ко всем компаниям – глава Минпрома
Правила посещения заповедников и природных парков изменили в Казахстане
14:43, 04 октября 2024
Правила посещения заповедников и природных парков изменили в Казахстане
Директора Алакольского заповедника и его подчиненных приговорили к крупным штрафам
16:22, 03 декабря 2024
Директора Алакольского заповедника и его подчиненных приговорили к крупным штрафам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: