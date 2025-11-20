Сельчанам выделят участки для сенокошения в Алакольском природном заповеднике
Сенокошение организуется заповедником на выделенных участках заповедника, с учетом требований экологического законодательства республики.
При осуществлении сенокошения не допускается:
- сжигание растительных остатков и мусора;
- эксплуатация транспортных средств вне установленных дорог;
- нарушение мест обитания редких и находящихся под охраной видов растений и животных.
Предусматривается, что заповедник осуществляет экологический контроль за соблюдением требований законодательства, ведет мониторинг состояния сенокосных участков.
Местные жители населенных пунктов, расположенных в радиусе до 60 километров от внешних границ заповедника, нуждающиеся в выделении сенокосных угодий на участках государственного лесного фонда, обращаются в заповедник с заявлением в произвольной форме на предоставление участков для сенокошения.
Площади, где возможно осуществление сенокошения на участках государственного лесного фонда, ежегодно до начала сенокошения уточняются заповедником на основании лесоустроительных материалов и обозначаются на местности указательными знаками.
Для сенокошения выделяются пригодные для этой цели, входящие в состав государственного лесного фонда площади угодий, а также используются прогалины и другие, не покрытые лесом угодья, на которых не предусматривается естественное возобновление леса.
Заповедник обеспечивает выдачу лесных билетов лесопользователям и предоставление им в натуре участков государственного лесного фонда для сенокошения.
Сенокошение осуществляется в сроки, указанные в лесных билетах. Площадь участка, предоставляемого одному лесопользователю, не должна превышать 10 гектаров. На предоставленных участках не допускается строительство и размещение объектов.
Лесопользование на участках государственного лесного фонда для сенокошения приостанавливается, ограничивается или прекращается в случаях, предусмотренных статьями 39-41 Кодекса.
Указывается, что заповедник в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение принципов прозрачности, законности при предоставлении участков государственного лесного фонда для сенокошения.
Приказ вводится в действие с 18 ноября 2025 года.