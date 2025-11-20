#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Право

Остановка нарушителей на дорогах: внесены изменения в инструкцию МВД

остановка авто полицейским, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 12:44 Фото: МВД РК
Министр внутренних дел РК приказом от 10 ноября 2025 года внес изменения в Инструкцию по несению патрульно-постовой службы сотрудниками полиции по обеспечению охраны общественного порядка и дорожной безопасности в населенных пунктах и на загородных автомобильных дорогах, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что выявление нарушений ПДД патрульно-постовой службой осуществляется:

  • в пешем порядке и на точках отстоя патрульного автомобиля (мотоцикла). В таких случаях остановка транспортного средства осуществляется жестом руки или жезлом, направленных на транспортное средство, с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку.

Таким образом, сотрудники полиции снова могут останавливать автомобили из транспортного потока. Раньше был сделан акцент на патрулирование непосредственно в потоке машин.

Также говорится, что задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства, судна, в том числе маломерного судна, осуществляется в соответствии с нормами КоАП, о чем составляется акт по форме.

Задержанные транспортные средства выдаются со специальных стоянок, а изъятые госномера возвращаются после устранения причин задержания и предоставления правоустанавливающих документов сотрудником административной полиции.

При выдаче задержанных транспортных средств со специальных площадок или стоянки заполняется разрешение на выдачу задержанного транспортного средства.

Также говорится, что руководитель подразделения либо ответственный сотрудник административной полиции обеспечивает проведение ежемесячной сверки по лицам, доставленным на освидетельствование в медицинские учреждения, с данными подразделений ОВД и составляет акт.

Приказ вводится в действие с 28 ноября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что МВД внесло изменения в Правила дорожного движения и регистрацию госномеров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Служба в резерве: внесены изменения в инструкцию по прохождению воинской службы
14:28, 10 июля 2025
Служба в резерве: внесены изменения в инструкцию по прохождению воинской службы
Как должны вести себя сотрудники полиции при проведении мирных собраний
10:52, 03 февраля 2023
Как должны вести себя сотрудники полиции при проведении мирных собраний
МВД обновило инструкцию по организации работы подразделений следствия и дознания
11:36, 05 февраля 2025
МВД обновило инструкцию по организации работы подразделений следствия и дознания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: