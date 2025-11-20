Остановка нарушителей на дорогах: внесены изменения в инструкцию МВД

Министр внутренних дел РК приказом от 10 ноября 2025 года внес изменения в Инструкцию по несению патрульно-постовой службы сотрудниками полиции по обеспечению охраны общественного порядка и дорожной безопасности в населенных пунктах и на загородных автомобильных дорогах, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что выявление нарушений ПДД патрульно-постовой службой осуществляется:

в пешем порядке и на точках отстоя патрульного автомобиля (мотоцикла). В таких случаях остановка транспортного средства осуществляется жестом руки или жезлом, направленных на транспортное средство, с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку.

Таким образом, сотрудники полиции снова могут останавливать автомобили из транспортного потока. Раньше был сделан акцент на патрулирование непосредственно в потоке машин.

Также говорится, что задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства, судна, в том числе маломерного судна, осуществляется в соответствии с нормами КоАП, о чем составляется акт по форме.

Задержанные транспортные средства выдаются со специальных стоянок, а изъятые госномера возвращаются после устранения причин задержания и предоставления правоустанавливающих документов сотрудником административной полиции.

При выдаче задержанных транспортных средств со специальных площадок или стоянки заполняется разрешение на выдачу задержанного транспортного средства.

Также говорится, что руководитель подразделения либо ответственный сотрудник административной полиции обеспечивает проведение ежемесячной сверки по лицам, доставленным на освидетельствование в медицинские учреждения, с данными подразделений ОВД и составляет акт.

Приказ вводится в действие с 28 ноября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что МВД внесло изменения в Правила дорожного движения и регистрацию госномеров.