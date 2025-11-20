Акимат Алматы зарезервировал земельные участки для развития города

Акимат Алматы принял постановление от 21 октября 2025 года о резервировании земельных участков, сообщает Zakon.kz.

"На основании Генерального плана города Алматы и в целях обеспечения развития территории города зарезервировать земельные участки, находящиеся в государственной собственности, из категории земель населенных пунктов сроком на 20 лет," – говорится в документе.

Цель резервирования – обеспечение развития города.

Всего в список включены 30 земельных участков в разных районах города:

Бостандыкский район

участок южнее улицы Попова, западнее улицы Бальзака;

садоводческое товарищество "Картограф-2", улица Подгорная, 52;

микрорайон Мирас, дом 93.

Наурызбайский район

12 участков на ул. Щеголихина.

Медеуский район

участок южнее улицы Богенбай батыра, восточнее проспекта Достык;

улица Таттимбета, дом 406б;

участок в микрорайоне Алатау.

Ауэзовский район

участок в микрорайоне Мамыр.

Алатауский район

3 участка в микрорайоне Томирис;

участок в микрорайоне Коккайнар;

2 участка в микрорайоне Шанырак-2;

3 участка в микрорайоне Карасу.

Все участки резервируются без права строительства.

КГУ "Управление архитектуры и градостроительства города Алматы" предписано внести сведения по зарезервированным земельным участкам в базу данных государственного градостроительного кадастра.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы":