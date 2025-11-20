Акимат Алматы зарезервировал земельные участки для развития города
"На основании Генерального плана города Алматы и в целях обеспечения развития территории города зарезервировать земельные участки, находящиеся в государственной собственности, из категории земель населенных пунктов сроком на 20 лет," – говорится в документе.
Цель резервирования – обеспечение развития города.
Всего в список включены 30 земельных участков в разных районах города:
Бостандыкский район
- участок южнее улицы Попова, западнее улицы Бальзака;
- садоводческое товарищество "Картограф-2", улица Подгорная, 52;
- микрорайон Мирас, дом 93.
Наурызбайский район
- 12 участков на ул. Щеголихина.
Медеуский район
- участок южнее улицы Богенбай батыра, восточнее проспекта Достык;
- улица Таттимбета, дом 406б;
- участок в микрорайоне Алатау.
Ауэзовский район
- участок в микрорайоне Мамыр.
Алатауский район
- 3 участка в микрорайоне Томирис;
- участок в микрорайоне Коккайнар;
- 2 участка в микрорайоне Шанырак-2;
- 3 участка в микрорайоне Карасу.
Все участки резервируются без права строительства.
КГУ "Управление архитектуры и градостроительства города Алматы" предписано внести сведения по зарезервированным земельным участкам в базу данных государственного градостроительного кадастра.
КГУ "Управление земельных отношений города Алматы":
- обеспечить внесение сведений о зарезервированных земельных участках в базу Единого государственного кадастра недвижимости.