Право

Акимат Алматы зарезервировал земельные участки для развития города

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 14:52 Фото: Zakon.kz
Акимат Алматы принял постановление от 21 октября 2025 года о резервировании земельных участков, сообщает Zakon.kz.

"На основании Генерального плана города Алматы и в целях обеспечения развития территории города зарезервировать земельные участки, находящиеся в государственной собственности, из категории земель населенных пунктов сроком на 20 лет," – говорится в документе.

Цель резервирования – обеспечение развития города.

Всего в список включены 30 земельных участков в разных районах города:

Бостандыкский район

  • участок южнее улицы Попова, западнее улицы Бальзака;
  • садоводческое товарищество "Картограф-2", улица Подгорная, 52;
  • микрорайон Мирас, дом 93.

Наурызбайский район

  • 12 участков на ул. Щеголихина.

Медеуский район

  • участок южнее улицы Богенбай батыра, восточнее проспекта Достык;
  • улица Таттимбета, дом 406б;
  • участок в микрорайоне Алатау.

Ауэзовский район

  • участок в микрорайоне Мамыр.

Алатауский район

  • 3 участка в микрорайоне Томирис;
  • участок в микрорайоне Коккайнар;
  • 2 участка в микрорайоне Шанырак-2;
  • 3 участка в микрорайоне Карасу.

Все участки резервируются без права строительства.

КГУ "Управление архитектуры и градостроительства города Алматы" предписано внести сведения по зарезервированным земельным участкам в базу данных государственного градостроительного кадастра.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы":

  • обеспечить внесение сведений о зарезервированных земельных участках в базу Единого государственного кадастра недвижимости.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
